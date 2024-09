Modric non giocherà contro il Napoli, spazio a Ceballos e Brahim Diaz

Si sono allenati con il Real i giovani Fran González, Hugo Mantecón, Lucas Cañizares, Theo Zidane, Raúl Asencio, Mario Martín, Peter, Nico Paz e Gonzalo.

Luka Modric questa mattina non si è allenato con la squadra e, per precauzione, non verrà utilizzato contro il Napoli, secondo quanto riporta As:

“Carlo Ancelotti ritrova il suo passato in una partita in cui affronterà il Napoli con un’altra assenza: Luka Modric. Il croato è stato testato e non c’è nulla di serio, solo un forte sovraccarico. Nel match di domani non sarà in grado di giocare, non si vogliono correre rischi. Questa nuova perdita si aggiunge alle sette che i blancos avevano già: Courtois, Kepa, Militao, Camavinga, Tchouameni, Vinicius e Arda Güler. Ancelotti ha portato in prima squadra: i portieri Fran González e Hugo Mantecón, Lucas Cañizares; poi Theo Zidane, Raúl Asencio, Mario Martín e Peter, che si sono uniti a Nico Paz e Gonzalo, gli altri due giocatori che sono rimasti temporaneamente in prima squadra a causa di questa piaga di infortuni.

Brahim Díaz ha lavorato normalmente. A causa degli infortuni, è probabile che il giocatore avrà minutaggio contro il Napoli. Rodrygo, autore di una doppietta e di un assist domenica, ha di nuovo fastidio al fianco sinistro, Un altro che potrà contare qualche minuto in campo è Dani Ceballos; può giocare a destra, con Kroos e Valverde che completano il centrocampo”.

DOVE VEDERE REAL MADRID-NAPOLI:

Per chi non sarà presente al Bernabeu per assistere alla sfida è importante sapere dove vedere Real Madrid Napoli in tv e in streaming. La partita di domani sera, mercoledì 29 novembre ore 21, non sarà visibile né su Mediaset in chiaro né su Sky Sport. Real Madrid-Napoli sarà in diretta tv e in streaming soltanto su Amazon Prime Video. Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Julio Cesar e Fabio Cannavaro in diretta dal Santiago Bernabeu presenta Real Madrid-Napoli, gara valida per la quinta giornata di UEFA Champions League. Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

