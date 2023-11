Caputi: «Non ho capito le scelte di Garcia, partire con Zielinski e Kvara in panchina significa mettersi in difficoltà»

A Sky: «De Laurentiis ci ha messo anche qualcosa di suo, ora si deve prendere la responsabilità di sostituire Garcia e non è facile»

Il giornalista sportivo Massimo Caputi è intervenuto a Sky sull’eredità del Napoli presa da Garcia. Il tecnico è ormai fuori dai progetti del Napoli e ora si cerca il sostituto; il nome in pole è il croato Igor Tudor.

Caputi: «Era un’eredità pesantissima a prescindere, sarebbe stato difficile per chiunque sostituire Spalletti. Garcia ci ha messo però del suo per cambiare le cose: ha reso il gioco del Napoli meno uniforme e non ho capito le scelte dei singoli… partire con Zielinski e Kvara in panchina significa mettersi in difficoltà. De Laurentiis ci ha messo anche qualcosa di suo, ora si deve prendere la responsabilità di sostituire Garcia e non è facile; prendi qualcuno solo per sette mesi o perché ci vuoi investire su?»

I TECNICI CONTATTATI DA DE LAURENTIIS:

Libero: Le telefonate ai nuovi candidati erano più utili di qualsiasi discorso alla squadra e all’ormai ex allenatore, a cui infatti è stato imposto il silenzio stampa. Con Fabio Cannavaro il dialogo è cominciato sulle tribune del Maradona ma il curriculum non è all’altezza. Il primo messaggio è stato inviato a Tudor, favorito e in attesa. Il secondo a Favre. Il terzo a Gallardo, ex River Plate. Il quarto a Lopetegui. Del quinto non c’è stato bisogno: Walter Mazzarri accetterebbe un contratto fino a fine stagione, costa poco, conosce Napoli e, soprattutto, De Laurentiis. La decisione arriverà nel giro di due giorni e non sarà peggiorativa perché il Napoli era già peggiorato in estate. Il campo è lì a dimostrarlo.

Gazzetta dopo la gara contro l’Empoli: A fine gara, De Laurentiis non ha nemmeno incrociato Garcia. Il presidente è andato via dallo stadio subito dopo il gol di Kovalenko. Ora deciderà il successore. L’unica cosa certa è che alla ripresa degli allenamenti mercoledì pomeriggio a Castel Volturno non ci sarà Rudi Garcia.

