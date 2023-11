Bobo Tv, parla pure Vieri: «Era giusto cambiare, maiale chi dice che è una questione di soldi»

A Striscia la Notizia: «Certe cose rimangono private», come negli spogliatoi. «Il quinto uomo? Non so nemmeno chi fosse»

Bobo Tv, parla pure Vieri, sempre a Striscia La Notizia. Anche a Vieri è stato consegnato il Tapiro d’oro.

Ovviamente Vieri ha negato che il gruppo (lui, Cassano, Adani e Ventola) si sia sciolto per la smania di potere, perché voleva comandare.

«Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere a queste insinuazioni. Certe cose rimangono private. Quel che posso dire è che dopo qualche anno era giusto cambiare. Le cose finiscono, è la vita».

Staffelli (l’inviato di Striscia) gli ha chiesto del quinto uomo che – così ha fatto capire Cassano – lui voleva inserire.

«Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi andare nei teatri».

Poi Bobo si scalda:

«Maiali, vigliacchi e topi di fogna tutti quelli che hanno detto che la motivazione sia stata economica. A loro dico: siete dei falliti».

COSA HA DETTO CASSANO

Cassano ha parlato dopo l’addio a Bobo Tv annunciato da Christian Vieri. L’ex calciatore della nazionale ha parlato ai microfoni di Striscia la notizia, intervistato da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il tapiro d’oro.

La motivazione per cui Cassano, Ventola e Adani hanno detto addio al programma:«I soldi? Non c’entrano nulla. Quelli li ho per tutta la vita. Alla base di un progetto come la BoboTv, che abbiamo creato insieme, c’erano condivisione e amicizia. Quando questa condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada»

Quando Staffelli ha avanzato l’ipotesi che Vieri volesse comandare:«Dovresti chiederlo a lui. Per quanto mi riguarda, le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Io, Lele e Nick avevamo un’idea ed eravamo determinati ad andare avanti. Tuttavia per farlo bisogna decidere in quattro, non in uno e neppure in cinque»

Il servizio completo andrà in onda nell’edizione di Striscia di questa sera. Intanto, Vieri si è già scelto dei nuovi compagni di avventura: nella prima puntata della nuova trasmissione sarà affiancato dagli Youtuber Gabboman e Fabio, tifosi della Roma.

ilnapolista © riproduzione riservata