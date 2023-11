Bobo Tv, Cassano: «Quando l’amicizia viene meno, ognuno va per la sua strada»

A Striscia la notizia: « Le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli»

Cassano ha parlato dopo l’addio a Bobo Tv annunciato da Christian Vieri. L’ex calciatore della nazionale ha parlato ai microfoni di Striscia la notizia, intervistato da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il tapiro d’oro.

La motivazione per cui Cassano, Ventola e Adani hanno detto addio al programma:«I soldi? Non c’entrano nulla. Quelli li ho per tutta la vita. Alla base di un progetto come la BoboTv, che abbiamo creato insieme, c’erano condivisione e amicizia. Quando questa condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada»

Quando Staffelli ha avanzato l’ipotesi che Vieri volesse comandare:«Dovresti chiederlo a lui. Per quanto mi riguarda, le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Io, Lele e Nick avevamo un’idea ed eravamo determinati ad andare avanti. Tuttavia per farlo bisogna decidere in quattro, non in uno e neppure in cinque»

Il servizio completo andrà in onda nell’edizione di Striscia di questa sera. Intanto, Vieri si è già scelto dei nuovi compagni di avventura: nella prima puntata della nuova trasmissione sarà affiancato dagli Youtuber Gabboman e Fabio, tifosi della Roma.

Non poteva non intervenire nella vicenda Fabrizio Corona. Scrive il Corriere della Sera:

Sono stati una tribù che balla, ora hanno smesso persino di seguirsi sui social. A luglio con mogli e fidanzate erano saliti su un jet privato per volare a Formentera e festeggiare i 50 anni di Vieri. Ora che la Bobo Tv è diventata il palcoscenico esclusivo di colui che l’ha inventata, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sono usciti di scena. All’inizio sembrava che dietro l’assenza dei compagni di lavoro e tempo libero si celasse la suspense per una nuova avventura. È intervenuto nel dibattito anche Fabrizio Corona che sui social ha pubblicato l’audio di Nicola Ventola. «Fabri fammi passare un attimino di tempo, comunque non sei andato lontano». Corona si era portato avanti scrivendo che Vieri era stato abbandonato dai suoi compagni di avventura e che dietro l’addio si celavano problemi economici e di potere.

