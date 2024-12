Su Instagram: «non doveva esagerare, ma sia messo a verbale che è un grande tecnico». Come tanti juventini, in difesa dell’ex tecnico

Cazzullo: «Con Allegri, Lookman e l’Atalanta non avevano toccato palla».

Il vicedirettore del Corriere della Sera scrive su Instagram dopo la finale di Europa League stravinta dall’Atalanta sul Bayer Leverkusen per 3-0:

«Massimiliano Allegri non doveva esagerare, ma sia messo a verbale che è un grande tecnico. Con la sua Juventus, Lookman – tripletta in finale di Europa League – e l’Atalanta non avevano toccato palla».

Non è il solo tifoso juventino illustre ad aver difeso pubblicamente Allegri. La tifoseria è spaccata, come evidenziato dal successo di like del tweet di Andrea Agnelli per celebrare l’addio del livornese.

Non solo Cazzullo, anche Sandro Veronesi in difesa di Allegri

Ecco cosa ha detto qualche giorno fa lo scrittore alla Gazzetta:

Sandro Veronesi: «Allegri è stato trattato molto male dalla Juve, gli dico solo grazie» La Gazzetta dello Sport intervista lo scrittore Sandro Veronesi, juventinissimo e allegrianissimo. La Gazza allora imposta l’intervista sul mercato, sulla Juve del futuro. Ovviamente non può fare a meno di fare due domande su Allegri e Veronesi si schiera apertamente dalla parte del livornese. Frasi che non compaiono né nel titolo né in alcun sommario. Le piace Thiago Motta per la successione di Allegri? Sandro Veronesi: «È una bella scommessa. Motta è l’emergente più elegante, quello che ha mostrato il calcio migliore e con il Bologna ha ottenuto un risultato importante. È una scommessa in linea con la storia della Juve, come quelle vinte con Trapattoni e Lippi. Tanto per capirci: De Zerbi non sarebbe una scommessa da Juve perché è un tecnico che viene elogiato soltanto per il bel gioco e non per i risultati. Alla Juventus c’è già stato Maifredi. E Sarri, che pure ha vinto lo scudetto, è stato mandato via dopo un anno». L’esonero immediato di Allegri la sorprende? «Probabilmente c’è un intercorso di mesi tra lui e Giuntoli. Allegri è stato trattato molto male dalla Juve: il primo esonero, quello del 2019, è stato puro autolesionismo e grida ancora vendetta. Stavolta è sbottato dopo aver fatto il suo compito. Mi sento di dire solo una cosa ad Allegri: grazie». Dove spera di vedere Allegri in futuro? «Non in Italia, avrei paura di perdere contro di lui. Negli ultimi anni, Allegri è stato molto juventino. Quello che si è chiesto lui all’Olimpico, me lo chiedo tuttora anche io: dov’è Rocchi?».

