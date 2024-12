Lookman in Bundesliga è stato un flop, veniva dato in prestito di qua e di là (Sueddeutsche)

È rientrato nella categoria di calciatori che non funzionano altrove ma raggiungono vette di forma improbabili con Gasperini. Ha segnato alla Robben

Lookman in Bundesliga è stato un flop, veniva dato in presto di qua e di là (Sueddeutsche).

È quel che ha scritto la Sueddeutsche Zeitung dopo la netta sconfitta del Leverkusen per 3-0 con l’Atalanta di Gasperini. Tripletta di Lookman.

Lookman è ben noto tra i nerd della Bundesliga perché ha giocato nel Lipsia qualche anno fa e non è andato oltre lo status di flop in due fasi distinte. È stato ceduto in prestito di qua e di là fino a quando è stato venduto all’Atalanta l’estate scorsa. Lì è rientrato nella categoria di calciatori che non funzionano altrove ma raggiungono vette di forma improbabili con Gasperini.

Mercoledì è stata una disgrazia per il Leverkusen. Soprattutto al 26esimo minuto. Lookman ha preso la palla a metà campo, poi ha superato il capitano del Leverkusen Granit Xhaka e ha messo la palla in rete sul secondo palo, un gol alla Arjen Robben. Kovar (il portiere) ha guardato impotente. Il Leverkusen? Non ha mai avuto una reale opportunità di segnare per tutto il primo tempo.

L’Atalanta tatticamente favolosa ha compiuto una missione considerata quasi impossibile. “La Dea”, come viene chiamata l’Atalanta perché ha una dea nello stemma del club, ha inflitto la sua prima sconfitta ai campioni di Germania nella 52esima partita ufficiale della stagione in corso.

