Tonali al Newcastle ha accettato un taglio dello stipendio di 5,7 milioni di euro (Il Guardian)

Per dieci mesi (la durata della squalifica). Ha un contratto con uno stipendio annuale di 8 milioni netti più due di bonus

Tonali al Newcastle ha accettato un taglio dello stipendio di 5,7 milioni di euro. Lo scrive il Guardian nell’articolo in cui riporta che il ds del Newcastle non può escludere che il club abbia fatto causa al Milan.

Tonali ha accettato un significativo taglio salariale sui salari che si ritiene essere di circa 120mila sterline a settimana per la durata del suo divieto, ma sarà autorizzato ad allenarsi con la squadra di Eddie Howe. Ashworth, come Howe, ha immensa simpatia per il giocatore ed è irremovibile Newcastle lo sosterrà.

12omila sterline a settimana equivale a 137.562 euro. Che per dieci mesi (la durata della squalifica) fanno 5 milioni 777mila euro. In pratica buona parte dello stipendio. Tonali ha un contratto di otto milioni netti più due di bonus. Bonus che non saranno facilmente raggiungibili visto lo stop. Se fosse vero quel che scrive il Guardian Tonali, guadagnerebbe per il tempo della squalifica circa un milione l’anno. Che è sempre tanta roba, ovviamente.

IL DS DEL NEWCASTLE NON ESCLUDE CHE IL CLUB ABBIA FATTO CAUSA AL MILAN

Il Newcastle ha aperto un’indagine interna sull’acquisto di Tonali. In Inghilterra la mettono così, scrive il Guardian:

Il direttore sportivo del Newcastle Dan Ashworth non ha escluso che il club abbia avviato un’azione legale contro il Milan per il trasferimento di Sandro Tonali dopo che al centrocampista è stato squalificato dieci mesi per aver violato le leggi sulle scommesse italiane.

Ashworth ha riferito dell’apertura di un’indagine interna da parte della maggioranza saudita che vuole far luce su cosa è andato storto.

«Cosa avremmo potuto fare di meglio? Cosa avrei potuto fare di meglio? Quali lezioni si possono imparare? Avremmo potuto saperlo? Avremmo dovuto saperlo? È un grande giocatore e un grande acquisto, ci mancherà».

Scrive il Guardian che

molto dipende dal fatto che il Milan avrebbe potuto sapere dei problemi di Tonali.

«È davvero difficile per me entrare in quello che gli altri club fanno o non sanno», ha detto Ashworth, che ha rifiutato di confermare o negare se il Newcastle stesse perseguendo una potenziale azione legale contro il Milan, ma ha chiarito di non incolpare l’agente di Tonali. «Tutto ciò che possiamo fare è guardare alla nostra indagine interna e al nostro processo interno. È una domanda davvero difficile per me rispondere, non lo so».

«Ho fatto questo per 16 anni e non era mai accaduto niente di simile. Siamo orgogliosi delle nostre due diligence prima degli acquisti. Passiamo una quantità immensa di tempo a studiare il personaggio e l’atleta».

Ashworth ha detto che non ci sono stati “rapporti “con il Milan dal pareggio 0-0 a San Siro a settembre in Champions.

Tonali ha accettato un significativo taglio salariale sullo stipendio che dovrebbe essere di circa 120mila sterline a settimana (137mila euro) per la durata del suo divieto, ma sarà autorizzato ad allenarsi con la squadra di Eddie Howe.

«Sandro è tornato ad allenarsi ma prima di tutto è un essere umano e abbiamo un programma per sostenerlo. Sandro è stato eccezionale e pienamente collaborativo. È un uomo di prim’ordine».

Ashworth ha detto Tonali era stato “trasparente” e “collaborativo” con la Federazione inglese sui suoi problemi di gioco.

