Abodi sul derby di Roma: «Antisemitismo? Il pericolo c’è non solo durante la partita»

Il ministro per lo sport sul pericolo del derby: «Di questi tempi vediamo che il pericolo si manifesta nelle città, c’è un tema culturale che evidentemente va superato»

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby romano, prima della cerimonia di consegna dei diplomi del Master Sbs.

L’Ansa riporta ciò che il ministro Abodi ha detto sulla possibilità che si verifichino atti di antisemitismo nel derby Lazio-Roma.

«Pericolo antisemitismo per il derby di Roma? Mi auguro di no. Il pericolo c’è sempre, non soltanto durante la partita. Tanto più di questi tempi vediamo che il pericolo si manifesta nelle città, con comportamenti e anche con scritte, quindi c’è un tema culturale che evidentemente va superato. Pensavamo che fosse un tema che potevamo lasciarci alle spalle e invece è un tema che va affrontato e presidiato sistematicamente, investendo nella cultura, nell’educazione, nell’informazione, quindi lavorando nelle scuole e intervenendo dove necessario perché non avvenga o comunque non ci sia un senso quasi di normalità o di impunità»

Intanto, il clima del derby è già acceso. La Roma deve riscattarsi dopo la sconfitta in Europa League per 2-0 contro il Slavia Praga.

Queste le parole di Mourinho ai microfoni di Sky nel post partita:

«Sono cose completamente isolate. A me piace sempre isolare le cose. Quando hai giocatori che sono in una situazione difficile, cerchi di pensare alla prossima partita, come abbiamo fatto con Paulo e Bryan (Cristante, ndr), però questo non significa che la partita importante non era quella di oggi. Oggi era la partita, non abbiamo fatto male, abbiamo fatto partita orribile. Ok, c’è stata la reazione positiva, magari potevamo segnare l’1-1 perché lì la partita è cambiata e siamo diventati una squadra più positiva, però niente. Penso che meritiamo il peso della sconfitta».

