Thierry Henry: «Il video del Napoli di Osimhen? Certo che è razzista». Alla Cbs se ne parla per 5 minuti

Mentre Napoli si culla con la favola di non essere razzista, e se lo ripete come un mantra, e il Napoli dà prova di essersi napoletanizzato, all’estero si parla eccome del video di Tik Tok su Osimhen e se ne parla come di un video razzista. L’ultimo a definirlo così è stato alla Cbs Thierry Henry il fuoriclasse francese che ha giocato con Arsenal e Barcellona (fugace apparizione anche nella Juventus).

Alla Cbs si è parlato per cinque minuti del video del Napoli. Un danno incalcolabile mentre a Napoli e il Napoli sono convinti di stare dalla parte della ragione.

Come riporta anche soccernet:

Henry ha reagito con disgusto al brutto e controverso – ma ora cancellato – video del Napoli che prendeva in giro Osimhen su TikTok.

Queste le parole di Thierry Henry:

“È sbagliato a tutti i livelli”, ha detto Henry. “Di cosa stiamo parlando? È, prima di tutto, la tua squadra. Questo è ciò che fai al tuo giocatore.

“E sì, è (razzismo). Fai la tua due diligence (fai il tuo esame di coscienza, ndr). Non arrabbiarti.

“E a proposito, hai fatto un video. Non è una reazione che comunque sarebbe stupido e scioccante. Hai fatto un video.

“Ci hai pensato e dici: “Sai cosa?, ho un’idea: lasciami creare un video”.

“Davvero? Questo è ciò che crei? Il tuo giocatore!

“Sì, è razzista.”

“It’s wrong on every level… It’s your own team! What are we talking about here?”

Thierry Henry is stunned by Napoli’s social media treatment of star striker Victor Osimhen. pic.twitter.com/txK5ZoFzve

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 3, 2023