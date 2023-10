Cagliari strepitoso: da 0-3 a 4-3 al Frosinone. È zona Pavoletti

Segna due gol nel recupero e salva sulla linea il possibile 4-4. Al minuto 49 il Frosinone era avanti di tre gol

Strepitoso Cagliari: da 0-3 a 4-3 al Frosinone. Ormai è zona Pavoletti.

Chiamatela zona Pavoletti. Ancora lui. L’uomo che ha regalato la Serie a ai sardi all’ultimo minuto del play-off che a Bari non dimenticheranno mai. E oggi è stato Leonardo Pavoletti, entrato nel secondo tempo, che ha ribaltato definitivamente il match e ha segnato due gol nei sette minuti di recupero completando una rimonta che ha del prodigioso.

Al minuto 49 il Frosinone di Di Francesco era avanti 3-0 con doppietta di Soulé e gol di Brescianini. Nel primo tempo, sullo 0-1, il Cagliari ha fallito un rigore con Mancosu.

Poi, al minuto 72, il primo gol dei sardi con Oristanio (calciatore dal buon sinistro). Quattro minuti ed ecco il 3-2 Makoumbou. Poi, il recupero di sette minuti. Prima un classico di Pavoletti: colpo di testa sotto la traversa. Infine, ancora lui a raccogliere un assist di testa, colpisce al volo, il pallone va sotto le gambe di Turati e si infila in rete. Un paio di minuti di ansia per il Var e infine la gioia. Ma non è finita qui perché Pavoletti salva sulla linea di porta il possibile 4-4 e avvia l’ultimo contropiede che Oristanio spreca malamente.

Ranieri vince una partita rocambolesca e adesso il Cagliari – pur essendo penultimo in classifica – può guardare con più ottimismo al futuro.

Una brutta botta, invece, per il Frosinone di Di Francesco che ha perso una partita assurda.

1 – Il Cagliari è la prima squadra nella storia della Serie A capace di vincere un incontro con tre gol di svantaggio al 70° minuto di gioco. Incredibile.#CagliariFrosinone pic.twitter.com/5yFkgRLdij — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 29, 2023

