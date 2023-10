Sedicesimi di Coppa Italia, il calendario e dove vederli in tv

Al via una tre giorni su Mediaset, poi toccherà alle big scendere in campo per gli ottavi

Il campionato di serie A è entrato nel vivo e così anche la Champions e le altre competizioni europee, questa settimana prenderà il via invece la Coppa Italia. Si parte con i sedicesimi di finale e tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre, otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20 oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Al termine di questa fase si passerà agli ottavi dove rientreranno in gioco anche le squadre già qualificate: Lazio, Fiorentina, Napoli, Inter, Atalanta, Milan, Roma e Juventus con un calendario che dovrebbe essere così composto

Lazio vs Genoa/Reggiana

Fiorentina vs Lecce/Parma

Napoli vs Torino/Frosinone

Inter vs Bologna/Hellas Verona

Atalanta vs Sassuolo/Spezia

Milan vs Udinese/Cagliari

Roma vs Cremonese/Cittadella

Juventus vs Salernitana/Sampdoria

MARTEDÌ 31 OTTOBRE:

Cremonese-Cittadella – in diretta alle ore 15.00, su Italia 1. Telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese;

Salernitana-Sampdoria – in diretta alle ore 18.00, su Italia 1. Telecronaca: Simone Malagutti e Massimo Paganin;

Bologna-Hellas Verona – in diretta alle ore 21.00, sul 20. Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Sul 20, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Franco Ordine, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco

MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE:

Genoa-Reggiana – in diretta alle ore 15.00, su Italia 1. Telecronaca: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli;

Lecce-Parma – in diretta alle ore 18.00, su Italia 1. Telecronaca: Roberto Ciarapica e Simone Tiribocchi;

Udinese-Cagliari – in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e Graziano Cesari.

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE:

Sassuolo-Spezia – in diretta alle ore 18.00, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero;

Torino-Frosinone – in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

