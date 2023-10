Rocchi sul gol di Pulisic: «Lascia dubbi, ma non c’è certezza del tocco di mano»

Ripeto: non sarei stupido a dire il contrario, ma l’importante è che chi opera al monitor VAR cerchi la verita fino in fondo scrupolosamente e meticolosamente, ma se non si arriva a un punto in cui la verità è al 100% bisogna lasciare la decisione del campo. Anche nel caso del gol di Udogie in Milan-Udinese la polemica fu comprensibile, ma il ragionamento fu lo stesso: laddove non trovi la verità non puoi andare a sensazione»

Intanto a Sky Caressa aveva commentando, invocando una risposta di Rocchi sul fatto che è impossibile che non vi siano delle immagini chiare e che comunque, anche se la regia non restituisce immagini chiare, difronte a immagini di una tale chiarezza che sono ovunque, non è possibile non intervenire