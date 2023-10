Newcastle, avvocati al lavoro per cercare di tagliare lo stipendio di Tonali (Telegraph)

Per gli inglesi la squalifica è un vero guaio. Difficile che facciano causa al Milan, ma stanno cercando le vie legali per limitare i danni

Per il Newcastle la squalifica di Tonali è un vero guaio. Il club sta scandagliando tutta la contrattistica del trasferimento per cercare di limitare i danni. Primo passo: cercare di ridurgli lo stipendio. Lo scrive il Telegraph.

“Fonti vicine al club hanno minimizzato le notizie secondo cui il Newcastle potrebbe citare in giudizio il suo ex club, il Milan, per non aver dichiarato i problemi di gioco di Tonali. Ma i dirigenti stanno mantenendo aperte le opzioni sulla loro prossima mossa”.

Il Telegraph ha sentito un po’ di esperti in materia. Gli avvocati confermano che il Newcastle deve affrontare un compito complesso nel decidere come rispondere alla squalifica di Tonali. Stephen Taylor Heath, co-responsabile del diritto sportivo presso JMW Solicitors, ha affermato che il “punto di partenza” per gli avvocati del club sarà quello di esaminare attentamente l’accordo tra i due club di quest’estate. “Un trasferimento normalmente contiene una struttura di base che include le garanzie del club venditore. Queste garanzie potrebbero includere dichiarazioni secondo cui la squadra venditrice non è a conoscenza del fatto che il giocatore è soggetto a indagini di natura penale o disciplinare al momento di una transazione”.

Il contratto standard della Premier League contiene anche “alcuni obblighi di un giocatore, inclusa la necessità di rispettare le regole applicabili e di non screditare un club. Il contratto specificherà l’azione che una squadra può intraprendere in tali circostanze”.

Tonali non è stato un acquisto qualunque per il club inglese. Non è Fagioli. “E’ stato la stella del mercato estivo e l’affare più importante. Il Newcastle ha deciso di spendere per lui la stragrande maggioranza del budget di mercato – più di 53 milioni di sterline (fino a 60 milioni con i bonus – perché riteneva che fosse il tipo di giocatore di cui la squadra aveva più bisogno”.

ilnapolista © riproduzione riservata