Napoli, 12 mila euro di multa al club per i fumogeni lanciati contro i tifosi del Milan

Durante Napoli-Milan, il lancio di fumogeni è avvenuto dopo il primo gol di Giroud. La partita è stata sospesa per alcuni minuti

Il giudice sportivo ha deciso di punire il Napoli per il lancio di fumogeni e di bottiglie di plastica nel settore ospiti del Maradona durante la partita contro il Milan. È successo dopo il primo gol di Giroud che ha regalato l’1-0 al Milan.

L’arbitro ha dovuto sospendere la partita per qualche minuto. In quei momenti lo speaker dello stadio ha chiesto più volte di interrompere il lancio di oggetti. La partita, poi ripresa dopo alcuni minuti, è finita con il pareggio per 2-2. Un grande secondo tempo degli azzurri che hanno rimontato i due gol di svantaggio.

“Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) Cgs“.

Napoli-Milan, la formazione rossonera va in vantaggio al 23, ma subito dopo il gol di Giroud scoppia la guerriglia al Maradona tra la Curva A e il settore ospite riservato ai tifosi del Milan.

Volano petardi tra le due tifoserie dopo il vantaggio del Milan che destabilizza i tifosi del Napoli. Il direttore di gara è stato costretto a sospendere Napoli-Milan per alcuni minuti, mentre lo speaker ha chiesto insistentemente ai tifosi di interrompere il lancio di fuochi d’artificio. I capi della sicurezza del Napoli si sono spostati sotto il settore ospiti con la Digos. La gara è ripresa dopo pochi minuti e il Milan ha subito raddoppiato con Giroud.

