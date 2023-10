Mourinho: «Le voci? Nessun problema, la difficoltà è preparare la partita con le tante assenze»

Il tecnico risponde a Dazn sulle voci circolate ieri circa il suo possibile esonero dalla panchina della Roma

Nel pre partita di Cagliari-Roma ha parlato l’allenatore giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn

“Ranieri è un signore, ha fatto il più grande miracolo della storia della Premier: ha vinto la Special One. Con il tempo abbiamo imparato a conoscerci e lo rispetto tantissimo nel calcio. Per me è un amico e lo rispetto”.

Quanto sono servite queste ultime vittorie?

“Abbiamo reagito bene dopo la sconfitta, i giocatori hanno avuto il coraggio e la serenità di vincerne due di fila. Oggi c’è una partita difficilissima e pensaremo a questa”.

Come è stato preparare questa partita con le voci di mercato?

“Nessun problema. L’unico problema nel preparare la partita è che mancano dei giocatori importanti. Smalling e Llorente in difesa, Pellegrini e Renato a centrocampo. Speriamo di recuperare qualcuno per poter ricominciare dopo la sosta”

Ieri la Roma aveva smentito il Corriere dello Sport che stamattina ha lanciato la bomba: Friedkin vuole esonerare Mourinho, già voleva farlo dopo la sconfitta contro il Genoa, lo farà se perderà contro il Cagliari. Contattato Flick.

La Roma risponde attraverso l’agenzia Ansa.

Stando a quanto racconta in questi minuti l’Ansa, il club giallorosso ha definito come “fake”, e cioè falsa, la ricostruzione di un possibile esonero dello Special One in caso di sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri domani pomeriggio al Sant’Elia.

Dalla società giallorossa, inoltre, ribadiscono come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick per un eventuale sostituzione di Mourinho sulla panchina giallorossa.

