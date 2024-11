Conte disposto ad ascoltare una proposta dal Milan, che però considera altri profili (TuttoSport)

Da mesi l’ex Tottenham aspetta l’occasione giusta. Per ora però il nome più caldo per la panchina rossonera è quello di Sergio Conceiçao

Antonio Conte è il nome al centro del mercato allenatori. Lo vogliono tutti i tifosi, ma non tutte le società sono disposte a farsi carico delle richieste dell’ex Tottenham. Conte avrebbe dato la sua disponibilità a valutare una proposta del Milan, che però non è molto propenso a presentare un’offerta all’allenatore Leccese e preferirebbe mirare su un profilo come quello di Conceiçao.

Conte aspetta l’occasione giusta per tornare ad allenare

Lo riporta TuttoSport:

“Milan io ci sono. Chissà se il messaggio è arrivato così in maniera netta, ma nelle ultime 48 ore sono diversi gli spifferi che stanno girando attorno alla figura di Antonio Conte e il Milan, con l’ex ct che avrebbe fatto sapere di essere disponibile a valutare una proposta.

Un profilo, quello di Conte, che- va ricordato – da Casa Milan hanno sempre smentito. O meglio, da versante rossonero non sono mai arrivate conferme su possibili contatti, piuttosto che Conte non fosse un tecnico considerato adatto – per carattere, costi, richieste, gestione – a guidare questo Milan. Antonio però è ancora senza club. Da mesi aspetta l’occasione giusta. Il Napoli, per esempio, è tornato a essere un’opzione, con Adl che sta considerando pro e contro di diversi allenatori. Rumors su Conte e Milan ce ne sono stati diversi, soprattutto a inizio 2024. Il 2 febbraio, per esempio, proprio in un momento di intense voci su possibili incontri fra Conte e Zlatan Ibrahimovic, fu proprio lo svedese a inviare un messaggio chiaro pro Pioli, aggiungendo che non aveva contatti diretti con il tecnico salentino dal 2016″.

Il Milan preferisce valutare altri profili come quello di Conceiçao

Uno dei favoriti per la panchina rossonera è Conceiçao:

“Nell’ultima settimana il nome più “caldo” è diventato quello di Sergio Conceiçao che molto probabilmente rescinderà il suo contratto col Porto. Il portoghese è spinto dal suo agente Mendes, il Milan ci pensa, ma non sembra convinto a pieno. Così come non scalda tutte le componenti societarie Fonseca. Restano sullo sfondo Van Bommel e Gallardo, mentre il sogno rimane Thiago Motta, in orbita però juventina.

E così si torna a Conte. Il salentino ha parlato col Napoli – chiede un triennale da 6.5 milioni più bonus – e ha aperto al Milan. Qualcuno ipotizza che una ventina di giorni fa sia andato eff ettivamente in scena un incontro con Ibrahimovic a Montecarlo, ma non ci sono conferme. Resta da capire quindi se il Milan stia bluffando, perché far capire che ci sia qualcosa con Conte inevitabilmente porterebbe a una grande eco mediatica, guastando il finale di Pioli. Oppure se sia Conte a proporsi col Milan che non si decide, dubbioso sull’affidarsi a un allenatore carismatico che aumenterebbe la pressione su ogni componente dirigenziale”.

