Napoli, giovedì De Laurentiis torna a parlare in conferenza stampa

L’occasione è data dalla presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. La live sarà trasmessa su youtube

Napoli, giovedì alle ore 16.30, a Palazzo Petrucci in via Posillipo, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. Sarà presente il presidente De Laurentiis. La conferenza stampa sarà trasmessa live su Youtube. Chissà che non possa essere un’occasione per il presidente di dare delucidazioni sul futuro della squadra.

De Laurentiis deluso, non è passato neanche negli spogliatoi dopo la sconfitta

Il finale di stagione del Napoli è un finale horror, tanto da far arrendere anche De Laurentiis al disastro. Dopo la sconfitta contro il Bologna al Maradona, il presidente del Napoli non è passato neanche dagli spogliatoi: ha accettato la richiesta di silenzio stampa della squadra e se n’è andato.

Lo scrive il “Corriere dello Sport“:

L’undicesima sconfitta stagionale ha fatto male: sabato, al 12’, il Napoli era già sotto di due gol con il Bologna al Maradona, e nonostante avesse davanti 78 minuti più i recuperi per rialzare la testa e rimettere in piedi la partita, è andato lentamente a picco. Aurelio De Laurentiis ha ascoltato i fischi e la contestazione del popolo delle curve al ritmo impietoso del coro, «Aurelio cacciali tutti», e alla fine non è neanche passato dagli spogliatoi. Non è andato dalla squadra: ha preso atto della decisione di Calzona di non parlare, del silenzio stampa, ed è sfilato via.

