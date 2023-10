La Roma definisce fake news l’esonero di Mourinho

All’agenzia Ansa il club smentisce la notizia e nega di aver contattato Flick sia in quanto club sia personalmente Friedkin

La Roma smentisce il Corriere dello Sport che stamattina ha lanciato la bomba: Friedkin vuole esonerare Mourinho, già voleva farlo dopo la sconfitta contro il Genoa, lo farà se perderà contro il Cagliari. Contattato Flick.

La Roma risponde attraverso l’agenzia Ansa.

Stando a quanto racconta in questi minuti l’Ansa, il club giallorosso ha definito come “fake”, e cioè falsa, la ricostruzione di un possibile esonero dello Special One in caso di sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri domani pomeriggio al Sant’Elia.

Dalla società giallorossa, inoltre, ribadiscono come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick per un eventuale sostituzione di Mourinho sulla panchina giallorossa.

ECCO COSA HA SCRITTO IL CORSPORT

Mourinho sull’orlo dell’esonero, Friedkin ha già contattato Flick. Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.

Il destino di Mourinho legato a una sola partita: se perde a Cagliari rischia il licenziamento Friedkin avrebbe già bloccato il sostituto: Flick.

Dan Friedkin avrebbe voluto cacciarlo subito dopo la sconfitta di Marassi, ovvero nella settimana della Ryder Cup, l’evento che l’aveva spinto a ripresentarsi a Trigoria. Solo l’intervento di Tiago Pinto riuscì a evitare – almeno temporaneamente – quella che si può considerare un’autentica follia tecnico-ambientale.

Friedkin avrebbe già contattato il sostituto di Mourinho, all’insaputa – pare – dello stesso Pinto: dalla Germania filtra con insistenza il nome di Hans-Dieter Flick.

Una situazione assurda e paradossale, se si considerano i miracoli compiuti negli ultimi due anni dall’allenatore portoghese, amato e seguitissimo dalla tifoseria: giovedì, col Servette, l’Olimpico ha registrato il trentasettesimo esaurito tecnico consecutivo con 57mila presenze (6mila biglietti non erano stati posti in vendita).

ilnapolista © riproduzione riservata