Mario Rui titolare contro la Fiorentina (Corsport)

Ha giocato dall’inizio l’ultima volta con l’Udinese e poi panchina con il Lecce una settimana fa e in Champions. Da valutare Rrahmani

Mario Rui dovrebbe partite titolare contro la Fiorentina domenica sera alle 20.45. Lo scrive il Corriere dello Sport a firma Fabio Mandarini.

Il Napoli di Garcia non ha mai collezionato tre vittorie consecutive in campionato. Cioè in assoluto.

Con una possibile novità a sinistra, in difesa: Mario Rui, proprio lui, l’uomo finito al centro di una polemica a distanza tra il suo agente Giuffredi e l’allenatore, al posto di Olivera.

Mario, per la cronaca, ha giocato dall’inizio l’ultima volta con l’Udinese e poi s’è accomodato in panchina con il Lecce una settimana fa e in Champions: se domani sarà lui a vincere il testa a testa con Olivera, sarebbe la terza dal primo minuto in questa stagione. E sempre in campionato. Per il resto, come ha detto proprio Garcia, c’è da valutare la situazione di Rrahmani: è praticamente guarito o quasi, la nazionale kosovara gli ha risparmiato la convocazione e ora bisognerà vedere cosa deciderà il tecnico francese. Se convocarlo per portarlo in panchina, così da fargli respirare l’aria della squadra dopo un’assenza prolungata dalla trasferta di Braga, oppure se rimandare il ritorno.

GARCIA SUL PROCURATORE DEL PORTOGHESE

«Se replico ogni volta che c’è un agente che piange. L’importante è il giocatore. Lui è venuto da me, abbiamo chiarito. Lui non condivide le cose che ha detto il suo agente. Ovviamente vorrebbe giocare di più, a me piace che sia motivato, lui è importante in questo club. Ho sempre cercato terzini sinistri di qualità e io ho la fortuna di averne due forti a Napoli».

