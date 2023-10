Il Portogallo ha battuto 3-2 la Slovacchia con doppietta di CR7, la Nazionale allenata da Calzona è seconda nel girone

Lobotka, gran gol in Nazionale (VIDEO) nella serata di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista del Napoli ha segnato il secondo gol della Slovacchia nel 3-2 per il Portogallo. La partita era sul 3-1 per i padroni di casa, Lobotka ha sferrato un gran tiro cinque sei metri fuori dall’area di rigore e ha segnato.

È stata la serata di Cristiano Ronaldo che ha segnato due reti, di cui la prima su rigore. E poi il 3-1. L’1-0 è stato firmato da Gonçalo Ramos. In classifica

il Portogallo è primo con 21 punti

la Slovacchia allenata da Calzona a 13 punti

Il Lussemburgo a 11 punti

la Bosnia a 9 punti.

Mancano tre partite.

Che gol di Lobotka in Nazionale🤯 pic.twitter.com/qo0IG4yUmh — Guido Olivares🇮🇹🏆 (@Guidolino8) October 13, 2023

CALZONA PROPOSTO COME ALLENATORE DEL NAPOLI

L’idea Calzona

Un’idea un concetto un’idea

Finché resta un’idea è soltanto un’astrazione

Se potessi mangiare un’idea

Avrei fatto la mia rivoluzione.

Ecco cosa serve al Napoli e a De Laurentiis: un’idea. Perché la situazione è poco piacevole.

Il Napoli è in alto mare, c’è burrasca, la bussola funziona a sprazzi.

Tenere Garcia dopo averlo di fatto sfiduciato equivale a una follia.

Urge un’idea.

Ce ne sono a decine in giro.

Una, ad esempio, è in Slovacchia.

Francesco Calzona ct della Slovacchia.

Conosce benissimo il Napoli.

Ha fatto il vice di Sarri e di Spalletti.

De Laurentiis potrebbe chiamarlo, magari pattuire un contratto col doppio incarico nel caso in cui non fosse possibile averlo H24.

È un’idea. Di questo ha bisogno il Napoli. Senza farsi prendere dal panico.

È il momento di guardarsi in giro. Un bel respiro profondo e la soluzione si trova.

