Repubblica: “lo juventino ha giocato live, sul 2-0 per il Toro: pari o vittoria Milan”. Ma la rimonta non riuscì. Partita dai molti episodi rocamboleschi

Il ludopatico Fagioli scommise su Torino-Milan 2-1: due gol assurdi sbagliati da Leao e due gol strani

Consigli per le interviste: chiedere a Ricky Albertosi se conosce la ludopatia.

Ingiustizie della vita: se Trinca e Cruciani avessero saputo della ludopatia…

Questa sera Repubblica scrive che Nicolò Fagioli (il ludopatico, quindi malato, ergo vittima) scommise la scorsa stagione live su Torino-Milan partita che i granata vinsero 2-1.

Scrive Repubblica:

Ma quali sono le partite su cui Nicolò Fagioli ha giocato? Nelle carte, emergono alcune schedine, che il giocatore riceveva come ricevuta dopo aver puntato, sulla piattaforma Treema, convinto fosse così impossibile tracciarne i movimenti. Una partita su cui ha certamente scommesso è Torino-Milan del 30 ottobre 2022: stava puntando live, probabilmente davanti alla tv, come faceva spesso: giocare live era una delle abitudini del centrocampista. In quel caso, col Torino avanti, Fagioli punta sul pareggio o sulla vittoria del Milan. Ma la rimonta rossonera non va in porto, il Torino vince 2-1, il ragazzo perde e continua ad accumulare debito.

Torino-Milan, Torino-Milan, qualcosa torna alla mente. Andiamo a rivedere gli highlights (qui ci sono quelli di Dazn). E la memoria torna. In campo c’era Tonali (altro ludopatico) definito il meno peggio dei suoi. La partita comincia con due gol clamorosamente divorati da Leao. Poi, prosegue con due reti del Torino in due minuti. Sul secondo il portiere Tatarusanu è ampiamente rivedibile (come quando si faceva il militare). E infine il gol del Milan con un pateracchio tra il portiere Milinkovic e il granata Buongiorno (spinto da Messias ma l’arbitro non fischiò).

Scrive il giorno dopo la Gazzetta dello Sport:

Milan da spiaggia Leao scende in campo con le infradito. Al 4’, con la porta in faccia e la palla che gli rimbalza davanti, svirgola in modo immondo. Al 6’, su cioccolatino di Diaz, il portoghese dovrebbe solo spingere in rete, ma ci va molle, come se si fosse appena alzato da letto. Manca solo lo sbadiglio. Due errori imperdonabili che sfregiano il match. Brutta storia se Rafa è la spia dell’atteggiamento della squadra. Infatti Pioli si agita subito per svegliare la truppa. Si batte il pugno sul palmo per dire: «Più duri nei contrasti, più vicini all’uomo!». Purtroppo per lui, tutto il Milan assomiglia a Leao.

Alla Gazzetta fa eco l’analisi di Repubblica:

Proprio in apertura Leao ha sbagliato due chance colossali, e lo spreco si è incrociato con l’assenza di Maignan, non nuova ma della quale il Milan si era accorto soltanto a Londra: passi per l’1-0 di Djidji, ma il raddoppio di Miranchuk chiama in causa Tatarusanu. Svagato davanti e dietro, il Milan paga così un down — mentale prima che fisico — frutto del periodo assai stressante.

Quindi: Milan da spiaggia, Milan svagato, periodo stressante. Giudizi che incrociano la cronaca. La cronaca racconta di due gol falliti clamorosamente da Leao e da Tatarusanu che sul 2-0 del Torino non è proprio irreprensibile, diciamo così. Il Corriere della Sera sintetizza così: “non proprio reattivo sul diagonale vincente di Miranchuk”.

Quindi, primo tempo Torino due Milan zero. Leao sbaglia due gol che neanche un bambino di tre anni, e poi i rossoner subiscono due gol in due minuti. Scrive Repubblica che Fagioli punta sulla vittoria o sul pareggio del Milan che però non va oltre l’1-2.

Attenzione però, perché anche il gol del Milan è un gol piuttosto strano, non se ne vedono tanti così in Serie A. Portiere e difensore del Torino si scontrano molto fuori area, il granata Buongiorno subisce anche una spinta da Messias ma l’arbitro non fischia e il calciatore segna comodamente a porta vuota.

Sempre la Gazzetta lo racconta così:

Arriva al 22’: lungo lancio di Tonali, Bongiorno e Messias entrano in collisione, mentre Milinkovic esce sconsideratamente dai pali. Il milanista spinge alle spalle il granata che frana a terra. Per arbitro e Var non è il caso di intervenire. Il brasiliano parcheggia la palla nella porta vuota. Primo e unico tiro a rete.

