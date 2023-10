Gassman attacca Pietrangeli per le critiche a Sinner

«La mancanza di eleganza e generosità di Pietrangeli nei confronti di Sinner. Panatta un signore, come sempre»

Sinner batte Alcaraz e diventa numero 4 del mondo. Ma il successo dell’altoatesino, oggi in finale a Pechino contro Medved ha scatenato diversi commenti e una serie di polemiche sui social.

L’attacco di Gassmann a Pietrangeli parlando del tennista italiano all’Adnkronos aveva detto «I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati…» Una frase che fa capire che non c’è stato un apprezzamento pieno per il succeso di Sinner che ha eguagliato quello di Panatta del 1976

A queste le sue parole ha risposto in modo piccato anche l’attore Alessandro Gassmann che ha così commentato sui social:

Adriano Panatta aveva commentato così la vittoria di Sinner sui social con un lungo video post

“E anche questa è fatta, meno male” scrive Panatta su Twitter a corredo di un video in cui dice queste parole: “Sinner ha battuto, anzi, ha preso proprio a pallate Alcaraz a Pechino ed è in finale. Ma soprattutto ha raggiunto il numero 4 della classifica mondiale come feci io tanti anni fa per cui mi ha eguagliato. Voi non ci crederete ma io sono molto contento, sono contento per lui perché è un bravissimo tennista e mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo. E finalmente non mi chiamerete più – ha aggiunto scherzando l’ex tennista romano -, adesso quando lui mi supererà perché lo farà sicuramente, vi dico già adesso che sarò ancora più contento. Tanti auguri a Sinner e tanti auguri al tennis italiano”.

