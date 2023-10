Pietrangeli su Sinner: “Riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati…”

Uno dei grandi del tennis italiano, non ha dubbi”Jannik Sinner presto vincerà un torneo dello Slam”.

A Pechino Sinner batte Alcaraz e diventa numero 4 del mondo, un risultato che in passato ha raggiunto solo Adriano Panatta. Nicola Pietrangeli, uno dei grandi del tennis italiano, non ha dubbi “Jannik Sinner presto vincerà un torneo dello Slam”.

All’Adnkronos. “Non si può parlare di record perché io arrivai al numero 3 del mondo, quando ancora non esisteva il computer dell’Atp ma le classifiche già le stilavano. Ad ogni modo mi auguro presto di commentare altre imprese di Sinner magari a novembre a Malaga in Coppa Davis. Se lui e gli altri azzurri staranno bene fisicamente si può tornare a vincere l’insalatiera”.

Pietrangeli, che nella sua carriera è stato numero 3 del mondo in singolare, ha però anche aggiunto: “I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati…”

Anche Adriano Panatta, che prima di lui, aveva toccato quella vetta, ha commentato la vittoria di Sinner sui social

“E anche questa è fatta, meno male” scrive Panatta su Twitter a corredo di un video in cui dice queste parole: “Sinner ha battuto, anzi, ha preso proprio a pallate Alcaraz a Pechino ed è in finale. Ma soprattutto ha raggiunto il numero 4 della classifica mondiale come feci io tanti anni fa per cui mi ha eguagliato. Voi non ci crederete ma io sono molto contento, sono contento per lui perché è un bravissimo tennista e mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo. E finalmente non mi chiamerete più – ha aggiunto scherzando l’ex tennista romano -, adesso quando lui mi supererà perché lo farà sicuramente, vi dico già adesso che sarò ancora più contento. Tanti auguri a Sinner e tanti auguri al tennis italiano”.

