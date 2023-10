Garcia criticato per i cambi, eppure dopo Genoa le statistiche dicevano che era il migliore in Serie A

Dopo il pareggio il Corsport scriveva che Garcia aveva ricavato 6 gol su 16 totali dalla panchina raggiungendo la percentuale del 38%, come nessun altro in serie A

Il Napoli è in piena burrasca dopo la sconfitta interna controva Fiorentina. Ovviamente le responsabilità sono di Garcia e il presidente De Laurentiis sta valutando addirittura di esonerarlo. Ieri i quotidiani hanno bocciato tutti il tecnico francese. Non convincono i cambi di Rudi Garcia, specialmente l’uscita di Osimhen sul 2-1 per la squadra di Italiano, e neanche l’assetto tattico proposto a fine gara.

Il Corriere dello Sport gli dà un 4, motivandolo così: il Napoli che schiacciava i sassi è sgretolato: squadra lunga, nervosa, senza idee, possesso sterile (54%), cambi inspiegabili. Ancora una volta: Osi fuori sul 2-1 per la Viola, Politano che s’incavola, Raspadori che fa tutto tranne il centravanti e un finale con Kvara a destra, Lindstrom a sinistra e Gaetano-Cajuste in mediana. Con Elmas in panchina. Lo scudetto della confusione.

Anche La Gazzetta dello Sport è dello stesso avviso, voto 4.5 per il tecnico francese: non fa bene i compiti. I cambi creano confusione, incomprensibile quello di Osimhen. Appena arriva una squadra più forte al Maradona, vince. Disastro.

Anche noi nelle nostre pagelle abbiamo evidenziato l’assurdità dei cambi di Garcia

Cambia modulo troppo spesso e si impegola in sostituzioni che sembrano rebus matematici che alla fine non comprende nessuno. Diciamo che siamo ripartiti da Bologna e ci siamo fermati a Firenze. Con l’aggravante che la Fiorentina, che ha riposato meno di noi, non ci fa capire nulla – 4

Eppure appena una settimana prima, subito dopo lo stentato pareggio in rimonta contro il Genoa, proprio i cambi di Garcia erano stati elogiati. Il Corriere dello Sport evidenziava che le due reti che hanno salvato il Napoli erano venute dalla panchina, da giocatori che il tecnico del Napoli aveva scelto di far subentrare, esattamente da Jack Raspadori e Politano. “Si chiamerà valore aggiunto, o come aggrada di più, però i fatti separati dalle opinioni poi stanno nelle statistiche, che suggeriscono indicazioni tangibili”

Insomma la formazione di Garcia può fare affidamento su una panchina affidabile che, in più di un’occasione ha salvato il risultato. L’allenatore ha ricavato finora 6 gol su 16 totali dalla panchina raggiungendo la percentuale del 38%. Nessuno in serie A ha questi numeri.

“il Napoli ha tanta bella gente con cui spassarsela, una forma di leggerezza che consente a chiunque – principalmente ad un allenatore – di vedere sempre una luce in fondo ad un tunnel: Garcia ha scavato sei reti (in nove partite) allungando uno sguardo alle sue spalle; poi si è preso pure tre assist. L’Inter, che a Salerno in un colpo solo ha scaricato il bonus Lautaro (quattro gol tutti assieme) sta a sette, compresi gli assist; la Roma e l’Atalanta a sei, il Milan a uno, la Lazio aspetta fiduciosa. È pure da questi piccoli particolari che si giudicano i giocatori: un calciatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia, forse pure dall’egoismo (vallo a capire) e comunque da ciò che poi sistema in una partita”.

