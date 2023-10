Del Piero: «tanti complimenti al Napoli, do più meriti a loro che demeriti al Milan»

A Sky: «l’anno scorso era una macchina perfetta, anche in area erano cattivi ,determinati, concedevano molto meno»

Il commento di Del Piero a Sky su Napoli-Milan 2-2.

Del Piero: «tanti complimenti al Napoli, l’anno scorso era una macchina perfetta, anche in area erano cattivi ,determinati, concedevano molto meno. Hanno cambiato allenatore, giocatori, lo scorso anno sono usciti dalla Champions col Milan. Per me il Napoli aveva già fatto bene nel primo tempo, nel secondo ha aumentato i ritmi. Leao ti strappa, il Milan li ha portati a essere disuniti, ad allargarsi. Il primo gol arriva con un ribaltamento veloce, in area sono tre contro tre, ma lontanissimi dagli uomini. Il Napoli deve stare vicino agli uomini, però nel complesso è stata una partita strepitosa, do più meriti al Napoli che demeriti al Milan».

Marchegiani: il Milan è stato davanti, però il secondo tempo del Napoli è stato di grandissima intensità. Ha dimostrato grande forza, grande lucidità.

