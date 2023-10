De Laurentiis per ora esonera l’allenatore del Bari: arriva Pasquale Marino

Salta Michele Mignani che lo scorso anno arrivò a un minuto dalla promozione in Serie A. Paga i sette pareggi nelle prime nove partite

De Laurentiis per ora esonera l’allenatore del Bari. In attesa di conoscere il futuro di Rudi Garcia, De Laurentiis cambia allenatore a Bari.

Così scrive Repubblica:

Il Bari cambia allenatore. Dopo lo scialbo pareggio di Reggio Emilia, il settimo nelle prime nove partite di campionato (score completato da una vittoria e una sconfitta), la società biancorossa ha optato per l’esonero di Michele Mignani. Fine di un’esperienza congiunta iniziata a giugno del 2021 e passata per la promozione in B e il salto in A sfiorato per due minuti. Mignani paga la rivoluzione tecnica estiva, con le partenze di pilastri come Caprile, Folorunsho e Cheddira, e l’avvio di campionato in salita della squadra, con 10 punti in 9 partite e un attacco in grado di segnare solo otto reti.

Al suo posto la società biancorossa ha scelto Pasquale Marino, 61 anni, in carriera ha allenato tra A e B in piazze come Arezzo, Catania, Udine, Parma, Genova (sponda rossoblù), Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, La Spezia, Empoli, Ferrara e Crotone. In Calabria ha vissuto la sua ultima esperienza in panchina nella stagione 2021/22 in B: arrivò a ottobre in una squadra terzultima e fu esonerato dopo aver ottenuto un pareggio e sei sconfitte nelle sette partite alla guida della squadra.

