Da Abu Dhabi al Ghana, apre più uffici in giro per il mondo la Serie A che Sorbillo pizzerie

“Abbiamo aperto a New York ed Abu Dhabi e puntiamo ad aprirne almeno altri 3 o 4 a Singapore e a Tokyo, a Buenos Aires e in Ghana”

Noi pensavamo che il calcio italiano se la vedesse brutta, invece la Serie A si sta espandendo nel mondo piazzando uffici in tutti i continenti del globo terracqueo. E’ inarrestabile. Lo ha confermato l’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo, a “La politica nel pallone”. De Siervo ha trovato un altro modo per aumentare gli affari della Serie A: aprire sedi. Sta aprendo più uffici in giro per il mondo la Lega Serie A che Gino Sorbillo pizzerie: “Abbiamo aperto due uffici importanti a New York ed Abu Dhabi e puntiamo ad aprire almeno altri 3 o 4 uffici, a Singapore e a Tokyo perché il Giappone è un mercato maturo che merita attenzione. Per il Sud America pensiamo a Buenos Aires e per l’Africa al Ghana. Mi auguro che la crescita non sia inferiore al 20%”.

Per De Siervo “il campionato di Serie A è straordinario. Abbiamo una lotta al vertice entusiasmante così come non dimentichiamo la partita incredibile di Cagliari che ha vinto 4-3 con due gol nel recupero. E’ un campionato che sta crescendo, dove c’è grande competitività e le gare di ieri come quella di Napoli sono un esempio. Siamo reduci da 4 anni in cui hanno vinto 4 squadre diverse, laddove in altri campionato vincono sempre le stesse squadre”.

“Le polemiche di Mourinho? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi. E’ un professionista che conosce il nostro mondo. Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 4 di pomeriggio. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco”.

“Calcio povero? Non è vero, è assolutamente falso e i numeri dicono il contrario. Il nostro è un calcio in grande ripresa, abbiamo fatto 3 finali, siamo in lizza per il quinto posto in Champions. Questa è la verità”.

De Siervo commenta anche gli incidenti di Marsiglia: “Purtroppo sono episodi che ricorrono in Francia, credo che i colleghi francesi lo sapranno affrontare con la durezza che merita. Un fatto gravissimo. In tutti i paesi dobbiamo a essere vigili, noi abbiamo un rapporto straordinario con le forze dell’ordine. Non si vede il lavoro che svolgono tutte le settimane per rendere gli stadi posti migliori, purtroppo in alcune grandi città ci sono sacche criminali, non li chiamerei tifosi, che scatenano questa guerriglia urbana. Facciamo i migliori auguri a Grosso, sappiamo quanto sia forte e sono sicuro saprà riprendersi. Resta una brutta pagina del nostro calcio europeo”.

