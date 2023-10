Costacurta: «Il gol di Bellingham è colpa di Anguissa»

A Sky si commenta la bravura di Bellingham e il suo gol in Napoli-Real Madrid dando la responsabilità al centrocampo azzurro

Negli studi di Sky nel pospartita della sfida di Champions tra il Napoli e il Real Madrid Billy Costacurta ha commentato il gol di Bellingham, definito in studio “immancabile” da Facio Capello. Ma secondo Costacurta il suo gol è colpa del centrocampo del Napoli e più propriamente di Anguissa

«Se nel centrocampo del Napoli ci fosse stato uno come Esteban Cambiasso, una spallatina all’avversario, sul gol di Jude Bellingham, gliel’avrebbe data e l’inglese non sarebbe arrivato così facilmente in porta. Frank Anguissa poteva comportarsi meglio: avrebbe potuto fare qualcosa di più per fermare il centrocampista della squadra di Ancelotti. I difensori potevano fare poco, perché ormai Bellingham era in area di rigore. Anguissa è in ritardo. Quando si accorge che è pericoloso è già troppo vicino all’area di rigore e rischia cartellino e anche il rigore».

Ha parlato anche Fabio Capello:

Al fischio finale di Napoli-Real Madrid, vinta dalla formazione di Ancelotti per 3-2 grazie ad un’autogol di Meret, Fabio Capello ha commentato negli studi di Sky la partita degli uomini di Garcia

«Il Napoli ha fatto passaggi lenti. Bellingham ha fatto vedere quanto vale. Ancelotti aveva detto “non gli manca niente, ha classe, capacità balistica e palleggio”. È immancabile sempre perché ha questa sensibilità e poi è anche altruista, vede il gioco»

Un Napoli prima e uno dopo il rigore di Zielinski

«Dopo il rigore si è visto un altro Napoli, prima non giocava più, poi un bel Napoli che ha giocato la palla contro il Real che invece si è chiuso. Ha avuto un po’ di sfortuna il Napoli sulla rete del 3-2 per la formazione di Ancelotti».

