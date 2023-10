Commisso: «Scommesse? Tra i miei giocatori nessuno è venuto a dirmi nulla»

A Radio24: «Al Viola Park vedo i tanti bambini che si allenano e mi emoziono. Ho messo oltre 420 milioni di soldi veri, non di fondi»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Radio 24 durante il programma “Tutti Convocati”. Il presidente viola ha parlato della vicenda scommesse:

«I giocatori sanno bene che non possono scommettere sul calcio: se uno lo fa, pagherà le conseguenze. Non so però se quello che hanno scommesso è tutto illegale. Tra i miei giocatori alla Fiorentina nessuno è venuto a dirmi nulla. Mi dispiace per i ragazzi che sono invischiati in questa storia: quando vedo le macchine dei miei giocatori, Ferrari o Lamborghini, mi meraviglio… io non ho mai comprato grandi macchine. Spero che Dio aiuti i ragazzi a fare bene nel calcio».

Dopo Lotito, anche Commisso parla dei suoi giocatori. Poi il presidente della Fiorentina riprende a parlare degli obiettivi stagionali:

«Gli obiettivi sono sempre gli stessi ma se anche si fossero alzati me li tengo per me. Se riuscissimo a vincere contro l’Empoli sarebbe la miglior partenza in campionato nella storia della Fiorentina nell’era dei tre punti. Italiano sta facendo un grandissimo lavoro e vogliamo andare avanti per fare meglio di un anno fa. Sono convinto che ci riusciremo perché c’è una vera atmosfera magica al Viola Park. Quando mi sposto con la golf-car per la struttura e vedo i tanti bambini che si allenano mi emoziono».

La Fiorentina, poi, ha inaugurato il nuovo centro sportivo, il Viola Park:

«Non ho mai pensato di abbandonare la barca… finché sono vivo e in buona salute si lavora. Ho già messo oltre 420 milioni in questa società. Soldi veri, non di fondi. Era la cosa giusta da fare, sono contento di averlo fatto».

Sul Commisso, il Napolista scriveva:

“La percezione un po’ più lucida degli eventi delle ultime ore dice che mentre il Napoli è tornato mestamente il Napoli di qualche anno fa, con De Laurentiis sergente che sovrintende agli allenamenti, la Fiorentina sta diventando il nuovo Napoli. L’inedito contrappeso al ritrovato potere sportivo e politico delle milanesi. Lì dove una volta (appena un anno fa) era tutto De Laurentiis, ora c’è Rocco Commisso. E’ davvero complicato non leggere il trend per contrapposizione: uno scende, l’altro sale. I due sono spesso alleati“.

