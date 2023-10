C’è un caso Modric al Real Madrid. Per El Mundo, anche Ceballos è davanti a lui

È uscito all’intervallo nel derby e poi è rimasto in panchina due partite di fila. Intanto ieri Bellingham ha servito un assist alla Modric

C’è un caso Modric al Real Madrid. Almeno così scrive El Mundo. Real che martedì sera al Maradona affronterà il Napoli in Champions.

Scrive il quotidiano spagnolo dopo la vittoria 3-0 a Girona:

Girona-Real Madrid ha evidenziato una situazione nel Madrid. Per la seconda partita consecutiva, Luka Modric è stato lasciato senza giocare un solo minuto. Il croato non è più entrato in campo da quando è stato sostituito all’intervallo del derby di Madrid. Non si è nemmeno riscaldato. In attesa della formazione di Ancelotti a Napoli, anche Ceballos sembra davanti a lui.

Ciononostante. ieri si è parlato ancora di Modric. Perchè il gol dell’1-0 di Joselu è stato segnato su assist di Bellingham alla Modric, con un lancio di esterno destro. Non quel lancio meraviglioso che illuminò il quarto di finale di Champions contro il Chelsea (gol di Rodrygo) ma comunque di un assist pregevole.

«Vedo Luka ogni giorno da mesi», ha ammesso Bellingham a proposito del suo assist, anche se ha riconosciuto i suoi errori: «Avrei potuto segnare un po’ di più, ma l’importante è la vittoria. Ho libertà di movimento e mi sto godendo il calcio”, ha detto l’inglese.

