Barzagli: «il Napoli è davanti alla Juve. Se torna a carburare come un tempo, ha talento»

L’ex Juve alla Gazzetta: «Per lo scudetto il Napoli le milanesi hanno qualcosa in più. Non credo che la Juve rimpianga Lukaku»

Barzagli. Oggi alle 18 è previsto il derby Juventus-Torino, anche se la squadra di Allegri dovrà fare a meno dei suoi attaccanti titolari, ovvero Vlahovic e Chiesa. Alla Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex difensore bianconero Andrea Barzagli su questo match tanto atteso.

Senza Chiesa e Vlahovic cosa si aspetta?

«Allegri perde i due attaccanti più forti e prolifici, ma avrà comunque Milik e Kean, esperti e affidabili. E poi c’è il giovane Yildiz, che può diventare la sorpresa. Peccato per lo stop in allenamento di Chiesa. All’inizio ero dubbioso sul suo accentramento, però si sta rivelando una scelta strategica. Da punta nel 3-5-2, è anche sollevato da compiti difensivi, è più libero. Avrebbe fatto parecchio comodo contro il Toro. Anche se spesso gli uomini derby sono degli insospettabili. Sono sempre serate delicate ed equilibrate. La Juve dovrà fare attenzione al Toro. E’ tosto, e Zapata è uno che dà noia e fa gol».

Alla luce dei gol di Lukaku e degli infortuni di Vlahovic, pensa che la Juve si sia pentita di non averlo ingaggiato?

«Non penso. Vlahovic è forte e più giovane. Dusan i gol li ha sempre fatti, è partito bene e continuerà a segnarne in futuro. Senza togliere nulla a Lukaku, che in Italia resta uno che sposta gli equilibri con la sua fisicità».

Sulle partite in Europa:

«Sicuramente le partite europee, sempre affascinanti da giocare, portano via energie fisiche e nervose. Che tolgano anche punti è probabile, ma non certo: dipende pure dalla forza della squadra».

Questa Juventus fuori dall’Europa è favorita per lo Scudetto?

«La Juve non è la favorita, ma ha una squadra con tanti nazionali e deve pensare di poter fare un grande campionato. Detto questo, almeno a livello di rosa, le milanesi e il Napoli hanno qualcosa in più. I nerazzurri sono più consapevoli dopo la finale di Istanbul. Il Milan mi sta sorprendendo in positivo e il Napoli, se torna a carburare come un tempo, ha talento».

