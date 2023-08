Lukaku ha rotto con la Juventus, vuole la Roma, il Chelsea lo cederà in prestito (Telegraph)

Per il belga la Juve ha impiegato troppo tempo a stabilire un accordo con lui. Il Chelsea lo accontenterà. Nessun obbligo di riscatto per i giallorossi

Ennesima giravolta di Lukaku. Ora il belga può andare alla Roma in prestito. Lo scrive il Telegraph.

Il Chelsea è in trattative per cedere Romelu Lukaku in prestito alla Roma per una stagione dopo che l’attaccante ha deciso di non voler più andare alla Juventus.

L’ultimo cambio di programma del belga ha costretto il Chelsea a cambiare strategia e gli ha permesso di andarsene in prestito, avendo precedentemente detto al belga che avrebbero preso in considerazione solo cessioni a titolo definitivo.

Ora si prevede che il centravanti ex Inter si unirà alla Roma in prestito per una stagione, ma il club italiano non dovrebbe includere l’obbligo di acquisto.

Scrive il Telegraph che

il Chelsea ha respinto due proposte dalla Juve: la prima di 42 milioni sterline più Lukaku per Vlahovic, la seconda di 30 milioni più Lukaku sempre per Vlahovic.

Lukaku, però, ha stabilito che la Juventus ha impiegato troppo tempo per trovare un accordo per lui, il che lo ha portato a informare il Chelsea e i suoi rappresentanti che vuole trasferirsi alla Roma in prestito.

Il belga non è voluto andare in Arabia Saudita.

