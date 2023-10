Il giornalista a Tv Play: «De Laurentiis adesso prova a tamponare la situazione andando di persona a seguire gli allenamenti»

Bargiggia: «De Laurentiis ha detto a Conte che Garcia ha tutto lo spogliatoio contro». Il giornalista Mediaset lo ha detto l’altro giorno a Tv Play. Ha parlato dell’incontro avvenuto tra De Laurentiis e Conte (incontro di cui vi abbiamo scritto qui) e ha detto che nel corso di quest’incontro il presidente del Napoli ha rivelato al tecnico pugliese che Garcia ha lo spogliatoio contro.

Bargiggia ha detto:

«Ce ne eravamo accorti visto che sono stati già tra i calciatori che pubblicamente hanno mandato a quel paese l’allenatore. Ma che lo dica De Laurentiis fa un certo effetto. Lui ora pensa di riuscire a tamponare questa situazione andando di persona a seguire gli allenamenti».

Secondo Bargiggia, Conte sarebbe andato a quell’incontro già convinto di dire no. Avrebbe chiesto garanzie sui rinnovi di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, garanzie che De Laurentiis non ha potuto dare.

🥶 Emergono retroscena e dati importanti sul fronte #Napoli a seguito dell’incontro tra De Laurentiis e Conte 🔴 Ne parla il nostro @Paolo_Bargiggia in diretta a Tv Play#rudigarcia #delaurentiis pic.twitter.com/89UvMCPIsG — TVPLAY (@tvplayofficial) October 15, 2023

All’Hotel de Russie di Roma l’incontro finito male tra Conte e De Laurentiis (IL NAPOLISTA)

La trattativa tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentis ci sarebbe stata eccome. E ovviamente, come poi è diventato chiaro per tutti, non sarebbe finita bene. Il corso degli eventi è stato chiaro anche a chi non è entrato in possesso di notizie di prima mano. Non è affatto un caso che la sera del 10 ottobre, intervistato da Sky Sport ai cento anni della Juventus, Antonio Conte non ha escluso la possibilità di interrompere l’anno sabbatico. L’indomani, di pomeriggio, mentre in tanti davano per imminente l’approdo di Conte sulla panchina del Napoli, è arrivata la storia su Instagram del tecnico leccese che non ha negato la trattativa, ma ha detto che non intende recedere dal proprio intento di stare vicino alla famiglia.

Che cosa è successo? Secondo i bene informati di cose romane – non necessariamente calcistiche – il pomeriggio dell’11 ottobre Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sarebbero incontrati all’Hotel de Russie di Roma. Rinomato hotel di extralusso nel centro della capitale, tra piazza di Spagna e piazza del Popolo. Il faccia a faccia non sarebbe terminato come auspicato dalle parti. L’accordo non sarebbe stato raggiunto. Qualcuno potrebbe aver provato a fare richieste diverse da quelle inizialmente pattuite. Oppure non sarebbe scattata quell’alchimia fondamentale in questi casi. Fatto sta che l’intesa non è stata trovata. E che Antonio Conte al termine dell’incontro non è diventato un tesserato del Calcio Napoli.

Terminato l’incontro, Conte avrebbe voluto lanciare un segnale con la sua storia. Un modo per far capire al suo interlocutore che da parte sua la trattativa poteva considerarsi terminata. Che non ci sarebbero più stati spiragli. Poi si è parlato della famiglia, in realtà la trattativa ci sarebbe stata eccome ma non è andata a buon fine.

Il resto lo conosciamo. De Laurentiis a Castel Volturno per assistere di persona agli allenamenti del Napoli. L’amnistia nei confronti di Garcia che resta al comando del Napoli nonostante quelle dichiarazioni alla Luiss che sono state pressoché unanimemente considerate una pubblica delegittimazione dell’operato del francese.

Qui Conte all’anteprima di Belve in Rai.

