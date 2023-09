Xavi costa troppo: il Barcellona gli rinnoverà il contratto, ma solo per un anno (Marca)

Non prolungherà fino al 2026, come avrebbe dovuto essere, ma fino al 2025. Il Barcellona gli raddoppia lo stipendio, ma non si impegna a lungo termine

L’allenatore del Barcellona, Xavi Hernàndez, rinnoverà nei prossimi giorni il suo contratto con il club blaugrana, ma solo per una stagione e non per due come si era ipotizzato in principio. Il prolungamento arriverà fino al 2025 e non fino al 2026. Marca scrive:

“Xavi Hernández rinnoverà nei prossimi giorni il contratto con il Barcellona. Come riportato questa settimana da Marca, l’allenatore e il club hanno già raggiunto un accordo e hanno concordato che l’annuncio ufficiale venga fatto il prima possibile”.

Ma, appunto, il rinnovo sarà solo per un anno.

“All’interno dell’accordo di rinnovo c’è un’importante novità. Xavi prolungherà il suo impegno solo per una stagione, rinnoverà fino al 2025 e non fino al 2026. L’allenatore aveva un contratto fino al prossimo giugno e continuerà per un altro anno secondo l’accordo raggiunto e non è previsto che ci sarà una modifica in tal senso prima della firma. L’idea del presidente era quella di legare la continuità dell’allenatore al suo mandato in scadenza nel 2026, ma alla fine così non è stato”.

Le trattative tra Xavi e il Barcellona, scrive Marca, “non sono state semplici“, visto che l’allenatore chiedeva un adeguamento importante del suo contratto. Ma il club è in una situazione di Fair Play delicata e “non aveva previsto una spesa così ingente“. Alla fine, Xavi raddoppierà il suo guadagno.

“La riduzione sarà sulla durata del contratto. Se il Barcellona offriva due anni, alla fine sarà fu uno. Il club aumenta notevolmente il suo stipendio, ma non si impegna a lungo termine. Nel mondo del calcio non è comune un allenatore con tre anni di contratto davanti perché è una posizione molto esposta ai risultati della squadra. Xavi affronta la sua terza stagione alla guida del Barcellona. Un anno in cui la richiesta sarà ancora maggiore. Dopo aver vinto il campionato, in molti cominceranno a chiedere che la squadra torni grande in Europa dopo due anni brutti in Champions League. Un compito complicato perché nonostante la squadra sia migliorata rispetto all’anno precedente, non sembra ancora essere al livello delle grandi squadre europee”.

ilnapolista © riproduzione riservata