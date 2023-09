Ventura: «È strano che il Napoli non abbia voluto alzare l’asticella della rosa nonostante lo scudetto»

A Radio Punto Nuovo: «C’è il rischio di pancia piena, servono innesti che portino fame e novità. Ma grandi innesti il Napoli non ne ha avuti»

L’ex commissario tecnico dell’Italia, Gianpiero Ventura, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Garcia è stato anche allenatore del Napoli e si sofferma proprio sulle recenti prestazioni della squadra di Garcia, reduce dalla sconfitta contro la Lazio allo stadio Maradona, sabato sera.

«Garcia è un grande allenatore, ma ha bisogno di tempo. Prendere il posto di Luciano Spalletti non sarebbe stato facile per nessuno. Quando una squadra vince lo scudetto dopo tanti anni c’è il rischio di avere la pancia piena, per questo c’è bisogno di innesti che portino fame e novità. Grandi innesti il Napoli non ne ha avuti, anzi ha solo perso Kim. L’allenatore nuovo porta le sue idee, ma gli azzurri non hanno rivisto troppo il proprio organico. Le aspettative restano alte, ma bisogna dare tempo a Garcia. Siamo solo alla terza giornata, bisogna dimenticare quanto successo lo scorso anno. Poi il campo dirà se Garcia è stata la scelta giusta o meno».

Ventura si sofferma sui singoli, come Natan. Garcia ha dichiarato che il difensore brasiliano ha bisogno di tempo per ingranare. Ventura pone l’accento sul fatto che il Napoli non abbia alzato l’asticella della rosa nonostante la vittoria strameritata dello scudetto lo scorso anno.

«Il difensore è un ruolo delicato, i brasiliani non sono considerati giocatori infallibili sin da subito. Devono capire prima il campionato italiano, ci sta attendere qualcosa in più per introdurli. Più che altro sono perplesso da come il Napoli non abbia operato al meglio per alzare l’asticella della rosa, pur avendo vinto il campionato con due mesi di anticipo e avendo un vantaggio clamoroso su tutte le altre».

Infine, Ventura parla di Luciano Spalletti commissario tecnico della Nazionale italiana.

«Luciano è stato un mio giocatore ed è un mio amico, è un signor allenatore e lo merita più di tutti. Quando chiama la Nazionale non si può mai passare la mano, bisogna sempre rispondere. È la ciliegina sulla torta per la sua carriera. Gli faccio il mio augurio più sincero».

