Testacoda per Stroll nelle qualifiche di Formula 1 (Video)

Le qualifiche sono state interrotte per oltre 30 minuti. Subito bandiera rossa, con i piloti che rientrano ai box dopo il Q2.

Durante le qualifiche per il Gran Premio di Singapore, Lance Stroll è stato vittima di un brutto incidente. Sportface scrive:

“Bruttissimo incidente di Lance Stroll nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Bandiera rossa negli ultimi istanti del Q1, con il canadese dell’Aston Martin protagonista di un violentissimo urto contro le barriere dopo aver perso il controllo della monoposto sull’ultima curva del circuito di Marina Bay. Con la bandiera a scacchi già esposta, il Q1 è così chiuso con la bandiera rossa.

Per fortuna nessuna conseguenza per Stroll, ma le qualifiche sono state interrotte per oltre 30 minuti. Subito bandiera rossa nelle qualifiche del Gp di Singapore, con i piloti che rientrano ai box dopo il Q2 ma sono costretti ad attendere molto più del previsto a causa dell’incidente sulla pista di Marina Bay”.

