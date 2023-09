Sassuolo-Juve, polemiche per il mancato rosso a Berardi. Per Calvarese il Var doveva intervenire

A Dazn Marelli spiega: «Il Var deve essere utilizzato solo per un chiaro ed evidente errore e questo non lo è»

Grosse proteste intorno all’ora di gioco quando il Sassuolo rischia di ritrovarsi in dieci uomini per un intervento estremamente al limite e pericoloso di Berardi ai danni di Bremer. Il numero 10 neroverde nel tentativo di anticipare il difensore brasiliano della Juve, entra con la gamba alta sulla tibia del numero 3 bianconero. Berardi immediatamente chiede scusa ed accetta il giallo dell’arbitro che dopo un check al VAR non cambia idea.

Duro il commento a Tuttosport dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese

«Quando Berardi si allunga la palla sulla trequarti, non ci arriva, ci arriva prima Bremer che rinvia e l’attaccante neroverde finisce con i tacchetti, con il piede a martello all’altezza della tibia del calciatore juventini. A Coverciano ci hanno sempre detto di alzare le antenne quando un attaccante si allunga la palla, perché non è così abituato a difendere, ma ad attaccare. Colombo è vicinissimo ed estrae subito il cartellino giallo, sbagliando a mio avviso perché c’è velocità, c’è intensità. Il punto di contatto è davvero pericoloso, se ne rendo contro anche Berardi che chiede subito scusa. E se l’arbitro in campo può sbagliare, il Var deve intervenire per far cambiare il colore del cartellino perché questo è un intervento che mette a repentaglio l’incolumità del calciatore»

🟨 🟥 IL FALLO DI BERARDI ERA DA GIALLO O ROSSO? 🤔 🔍 Gianpaolo Calvarese analizza l’entrata dell’attaccante su Bremer nel secondo tempo di Sassuolo-Juventus.#TuttoSport #Sassuolo #Juventus #Berardi pic.twitter.com/C0Wozdtw6s — Tuttosport (@tuttosport) September 23, 2023

Negli studi di Dazn, Luca Marelli ha spiegato così il motivo che ha portato il VAR a non intervenire in occasione del fallo di Berardi ai danni di Bremer:

«L’episodio merita una spiegazione, soprattutto per il non intervento del Var. Deve essere utilizzato solo per un chiaro ed evidente errore e questo non lo è, per la velocità che non è eccessiva e perché il ginocchio di Berardi si piega dopo l’intervento. Detto questo, io avrei preferito il rosso diretto dal campo»

ilnapolista © riproduzione riservata