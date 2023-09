Raspadori, ancora oggi non si conosce il suo ruolo, non depone a suo favore (Corsport)

Bene la flessibilità ma a un certo punto forse è meglio stabilire i confini del proprio ruolo. Lui o Immobile centravanti sabato sera

Raspadori o Immobile. Il ballottaggio per il centravanti della prima Nazionale di Spalletti tiene banco in attesa della partita di sabato sera contro la Macedonia del Nord. Scrive il Corriere dello Sport con Alberto Polverosi:

Dai primi allenamenti di Coverciano, le sensazioni spingono in terzo piano Retegui e consegnano la maglia da titolare a chi vincerà il duello fra Immobile e Raspadori, due attaccanti di natura assai diversa.

Nel Napoli di Luciano l’ex Sassuolo è stato schierato sia come centravanti (soprattutto all’inizio del campionato quando mancava Osimhen), sia come esterno e anche come seconda punta alle spalle del nigeriano.

Con Garcia, in questo inizio di stagione non ha mai giocato al centro dell’attacco, al debutto di Frosinone ha fatto 90’ a sinistra perché mancava Kvaratskhelia, col Sassuolo ancora titolare a sinistra sempre per l’assenza del georgiano (entrato a 7’ dalla fine) e contro la Lazio è rimasto in panchina fino al 66’ quando ha sostituito Kvara, quindi a sinistra.

In Macedonia, se toccherà a lui, tornerà a giocare centravanti. Raspadori ha 23 anni, ha già 5 campionati di Serie A alle spalle, ha stabilito il record di gol (10) nel 2020-21 col Sassuolo, però che ancora oggi si giri intorno al suo ruolo forse non depone totalmente a suo favore. Bene la flessibilità (magari con Chiesa potrebbe alternarsi nel ruolo di punta centrale, se davvero anche Spalletti vede per lo juventino lo stesso futuro individuato da Allegri), ma a un certo punto forse è meglio stabilire i confini del proprio ruolo.

Per il suo passato napoletano sotto la guida di Spalletti qualcuno può vederlo favorito, ma non sarà questa la ragione che porterà il ct a sceglierlo, se toccherà a Raspadori.

