Petagna: «A Napoli ho trovato tanta e fortissima concorrenza, sono stati due anni importanti»

In conferenza stampa: «Il Cagliari mi ha voluto fortemente, è bastata una telefonata di Ranieri. Spero di fare qualche goal in più rispetto allo scorso anno».

L’ex Napoli Andrea Petagna è stato presentato oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Cagliari di Ranieri. In questa occasione, Petagna ha ricordato anche il suo periodo con la maglia del Napoli.

«Mi sento bene, ho avuto un problema a Bologna, ma non c’è lesione. Al momento non so se domenica potrò essere a disposizione. Pavoletti? Anche per è un piacere poter giocare con uno come lui. Secondo me possiamo giocare insieme».

Che squadra hai visto dal tuo arrivo? Petagna:

«Un bel mix di esperienza e giovani, guidati da una vera e propria leggenda. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma non dobbiamo abbatterci. La squadra è ben organizzata».

A Petagna è stato chiesto perché ha scelto Cagliari:

«Mi ha voluto fortemente, è bastata una telefonata di Ranieri. Spero di fare qualche goal in più rispetto allo scorso anno».

Hai detto che non vedevi l’ora di andare via da Monza. Come mai?

«Mi sono espresso male. Non era nulla contro Monza, i compagni, o i loro tifosi. Semplicemente non vedevo l’ora di andare a Cagliari poiché non c’erano più i presupposti per proseguire a Monza».

Cosa vi siete detti con Ranieri? Petanga:

«Voleva gente che aveva voglia di lottare ed io gli ho dato piena disponibilità. Mi piace combattere, aiutare la squadra. Ho parlato con Carboni ed altri giocatori come Grassi, Paloschi, e tutti mi hanno parlato benissimo di Cagliari».

Petagna su Semplici, che ha cambiato il suo modo di giocare e sul suo periodo al Napoli.

«E’ stato fondamentale per la mia carriera. Grazie ai suoi consigli sono migliorato tantissimo e sono anche arrivato al Napoli dove ho trovato tanta e fortissima concorrenza, ma sono stati comunque due anni importanti. Qui ho l’opportunità di migliorare grazie anche a compagni come Pavoletti e Lapadula».

ilnapolista © riproduzione riservata