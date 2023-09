Nessuno in Italia ha l’attacco del Napoli, in Europa solo City, Psg, Bayern e United (Corsport)

Osimhen, Kvaratskhelia, Lindstrom, Politano, Simeone, Raspadori. Real, Barcellona, Arsenal, Liverpool sono inferiori agli azzurri

Nessuno in Italia ha l’attacco del Napoli, scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport. E secondo lui in Europa solo quattro squadre sono all’altezza del potenziale offensivo degli azzurri.

Osimhen – Kvaratskhelia – Lindstrom Politano – Simeone – Raspadori: provate a dirlo tutto d’un fiato come uno scioglilingua e, se vi riesce, aggiungete anche Elmas. Vi accorgerete che in patria non c’è confronto che regga, neanche quello del Milan.

Bisogna guardare oltre confine per individuare un potenziale così elevato e così ben assortito.

Secondo Barbano il Napoli ha un attacco più forte rispetto a Real, Barcellona, Liverpool, Arsenal.

Restano quattro squadre che stanno alla pari: il Psg, con Mbappé, Ekitike, Asensio e Dembelé; lo United, con Hojlund, Martial e Antony. Ma soprattutto il Bayern, con Kane, Thomas Muller, Choupo-Moting, Coman e Sané; e il City, con Haaland, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Grealish e Foden.

ilnapolista © riproduzione riservata