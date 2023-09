Nainggolan: «L’unico obiettivo di Monchi era di giocare con i suoi e mandare via quelli di Sabatini»

«Non era un discorso legato al mandare sulla cattiva strada ai giovani che, al contrario, ho sempre voluto aiutare. Ho avuto un buon rapporto con lo spogliatoio, mai avuto problemi. L’unico obiettivo di Monchi è stato quello di giocare con i suoi giocatori e mandare via quelli di Sabatini».

Sempre controverso come giocatore, Nainggolan è sempre stato avversario della Juventus, dentro e fuori dal campo. Alcune volte però, durante le sessioni di mercato, è stato accostato più volte ai bianconeri:

«Non sarei mai andato alla Juventus. Ho ricevuto tanti fischi da parte dei tifosi bianconeri».

Intervistato dal Corriere dello Sport, Nainggolan aveva parlato dell’approdo del connazionale Romelu Lukaku alla Roma:

«Sono davvero felice che sia alla Roma. Quindi che abbiamo condiviso in tempi diversi, anche la maglia giallorossa. È stato un colpo importante per il club. Ha la mentalità vincente, del grandissimo giocatore. Del professionista. Io lo conosco benissimo, è un ragazzo perbene che dà tutto per la squadra. Non crea problemi, è concentrato sul gruppo e sull’obiettivo. Ricordatevi che se Romelu si sente amato, dà sempre qualcosa in più».