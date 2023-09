Messi non parla nei post-partita Mls e i giornalisti protestano – The Athletic

Un atteggiamento impensabile negli Stati Uniti anche se non è il solo della Mls a evitarli. Dopo la partita gli spogliatoi sono aperti ai media

Negli Stati Uniti fa discutere il silenzio mediatico di Lionel Messi. Dopo l’ultima partita la sua assenza nella sala conferenze ha alimentato la protesta di tanti giornalisti, in particolare della Associated Press. Ne scrive The Athletic che però sottolinea come sempre più club disattendono le linee guide dei rapporti con i media senza incorrere in alcuna sanzione.

Scrive The Athletic che i giornalisti avrebbero voluto parlare con Messi dopo la vittoria per 2-0 dell’Inter Miami sui New York Red Bulls.

Ricorda il giornale che

la Mls ha una policy dei media studiata per garantire che i suoi giocatori siano disponibili per i giornalisti in ogni partita e sessione di allenamento. Ma Messi sta ricevendo un trattamento diverso.

«C’è stato un malinteso per quanto riguarda il rapporto dei media con Lionel Messi», ha detto un portavoce della Mls. «Non ha violato alcuna linea guida per la sua disponibilità mediatica nella Major League Soccer».

Ricorda The Athletic che

Messi non ha parlato con i giornalisti dopo il pareggio di Miami contro il Nashville mercoledì sera. Al di fuori di alcune brevi osservazioni fatte ad Apple tv dopo il suo debutto in Leagues Cup, non ha mai rilasciato interviste post-partita durante il suo periodo negli Stati Uniti. Fuori dal campo, l’argentino ha fatto solo una singola conferenza stampa e un tre brevi interviste con uan selezione di sponsor.

The Athletic sottolinea come

Negli Stati Uniti i giocatori e gli allenatori della maggior parte degli sport principali sono tenuti a parlare con i media dopo le partite o altri eventi. (…) Anche le più grandi star di questo paese – figure internazionali come LeBron James, Tom Brady o Michael Jordan — hanno quasi sempre rilasciato interviste post-partita e fatto conferenze stampa.

Negli Stati Uniti resiste la tradizione di aprire lo spogliatoio di un club ai giornalisti dopo una partita, creando un ambiente in cui i media hanno accesso relativamente libero a qualsiasi giocatore solo pochi istanti dopo i loro più grandi trionfi o fallimenti sportivi.

Scrive The Athletic che man mano che la Mls è cresciuta, i diritti offerti ai media si sono ridotti, con i club che aggirano regolarmente la policy con poche o nessuna conseguenza.

Nelle linee guida della Mls

dopo le partite i club sono tenuti a fornire l’accesso agli spogliatoi a partire da 15 minuti dopo il fischio finale. Durante quel periodo, i media entrano nello spogliatoio e conducono interviste con i giocatori a loro scelta. Gli allenatori di entrambe le squadre tengono una conferenza stampa, che a volte include anche giocatori degni di nota.

