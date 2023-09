L’allenatore del Braga: «Ho notato che col Genoa sono stati risparmiati molti giocatori per domani»

In conferenza: «Vogliamo vincere, abbiamo studiato il Napoli e ho già in mente gli 11 che affronteranno gli azzurri»

Il tecnico del Braga, Artur Jorge, ha tenuto la conferenza pre match, affiancato dall’attaccante Bruma, per presentare la sfida di Champions col Napoli

«Il Napoli è e resta una squadra forte, al di là del cambio allenatore: un team forte nel collettivo e nelle individualità. Domani il contesto rispetto al campionato sarà diverso. Ci troviamo in un gruppo con 3 squadre molto forti. Abbiamo avuto modo di osservare i Campioni d’Italia e per domani saremo pronti»

Sulla voglia di vincere:

«Bruma ha parlato di sempre di vincere, è un sentimento collettivo del team, l’ambizione di vincere ci sprona ad andare oltre e speriamo quindi di riuscirci, nonostante la consapevolezza delle difficoltà a cui andremo in contro»

Sull’andamento altalenante in campionato alla vigilia della Champions:

«Il Braga ha vinto 6 gare su 9, noi giocheremo la gara di domani come una gara normale, la Champions non può rappresentare un problema. Affronteremo la Champions con leggerezza e con la voglia di giocare il nostro calcio senza chiuderci»

Sull’importanza del confronto con il Napoli:

“Contro il Napoli un po’ come uno scontro diretto per il 2° posto nel girone? E’ molto prematuro dirlo, si tratta della prima partita del girone. Siamo in un gruppo molto forte e ovviamente quello contro il Napoli sarà un test molto probante»

Sulla preparazione alla partita:

«Abbiamo avuto 4 giorni per prepararci dopo il campionato, abbiamo studiato il Napoli e ho già in mente gli 11 che affronteranno gli azzurri»

Sulle difficoltà riscontrate dal team di Garcia contro Lazio e Genoa:

«Mi aspetto un Napoli molto forte, ho visto le partite contro la Lazio e il Genoa recentemente. Ritengo che contro il Genoa siano stati risparmiati alcuni giocatori per mantenerli freschi in vista di domani. Si tratta di una squadra molto forte, ma più che domandarmi che Napoli aspettarmi mi sto domandando quale Braga scenderà in campo. Sto facendo di tutto per scendere in campo con una squadra pronta a vincere»

