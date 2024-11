Percassi: «Gasperini? Si parla tanto del suo futuro, ci confronteremo a fine stagione»

L’ad dell’Atalanta non smentisce l’addio: «Ora siamo concentrati sul finale di stagione. Con il mister parlo quotidianamente».

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi è tornato a parlare del futuro del tecnico Gian Piero Gasperini, che nelle ultime settimane è stato accostato alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Anche il presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis ne ha parlato qualche giorno fa esprimendo grande stima per Gasperini.

Percassi: «Con Gasperini avrò modo di confrontarmi sul suo futuro»

A Sky Sport l’ad ha dichiarato:

«Si sta parlando tanto del suo futuro, ma noi siamo concentrati su quello che ci aspetta nelle prossime giornate. Con il mister abbiamo un dialogo aperto, quotidiano, consolidato da otto anni. Sappiamo benissimo che come sempre ci confronteremo con grande sintonia, non siamo preoccupati, ci conosciamo dopo tanti anni insieme. Avremo modo di confrontarci con serenità come nostra abitudine».

Secondo il CorSport, il tecnico resta il favorito per la panchina del Napoli

Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Napoli ha individuato in Gian Piero Gasperini l’uomo della rinascita. C’è un preferito, si chiama Gasperini, ma è anche l’allenatore più impegnato del momento.

Nel 2011 il tecnico dell’Atalanta – con cui ha un contratto fino al 2025 – fu allenatore del Napoli per qualche ora prima del rinnovo di Mazzarri, nel 2019 Giuntoli andò a trovarlo a Torino al tramonto della prima stagione di Ancelotti. Gasp in questi anni si è confermato ad alti livelli. De Laurentiis apprezza il suo calcio aggressivo e offensivo, la valorizzazione dei giovani, la capacità di coinvolgere tutta la rosa. L’idea del cambio modulo, con la difesa a tre, non sarebbe un problema.

