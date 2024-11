In conferenza: «Abbiamo una Lega inesistente, una Figc traballante, Sky e Dazn non sanno gestire il calcio. Per il calciomercato rischiamo di tornare alla pandemia».

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato nella conferenza stampa per i ritiri della situazione del calcio italiano.

De Laurentiis: «Ho un carattere facile, ma quando vedo incompetenza divento una bestia»

In conferenza gli è stato chiesto se il nuovo capitolo del Napoli riguarderà anche un atteggiamento tattico della squadra. Il presidente ha risposto così:

«Questo dipenderà dall’allenatore. Abbiamo scritto un libro nei primi 19 anni, ora ci divertiremo a scriverne un altro in un contesto che sta andando alla deriva. Abbiamo una Lega inesistente, una Figc traballante, Sky e Dazn non sanno gestire il calcio e ci andremo a rimettere soldi soprattutto con Dazn. Incasseremo nei prossimi anni meno di quanto incassato nei precedenti tre anni. Per il calciomercato rischiamo di tornare in una situazione come col Covid. Diventa faticoso essere competitivi dove Uefa e Fifa incasinano tutto con un elevato numero di partite che risulteranno sempre meno interessanti. Anche la Lega Serie A è diventata nemica delle società. Mi trovo spesso nell’imbarazzo; ho un carattere facile, ma quando vedo incompetenza divento una bestia».

Sia prima che dopo la sfida di questa sera tra il Napoli e la Juventus i tesserti del club azzurro non hanno parlato ai microfoni di Dazn, mentre hanno parlato a Sky. Le parole di De Laurentiis:

“Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky”.

ilnapolista © riproduzione riservata