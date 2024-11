La lite (secondo lui un’aggressione) denunciata dal direttore di Tuttosport. Saranno acquisiti filmati, se disponibili, per ricostruire i fatti.

Scontro Allegri-Vaciago, indaga la Procura Figc: i due saranno sentiti.

Ecco cosa scrive l’agenzia di stampa Ansa.

La Procura della Federcalcio – apprende l’Ansa – ha appena aperto un procedimento “per le presunte minacce subite dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago da parte dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso giornalista”.

Sono previste audizioni dei due protagonisti e dei presenti all’episodio – trapela ancora -, e saranno inoltre acquisiti filmati, se disponibili, per ricostruire i fatti.

Allegri nega la versione di Vaciago: «Acceso alterco, ci siamo insultati a vicenda»

Massimiliano Allegri, con una dichiarazione diffusa dal suo avvocato Paolo Rodella all’Ansa, «nega integralmente la ricostruzione dei fatti avvenuti nel tunnel dell’Olimpico col direttore di Tuttosport Guido Vaciago e precisa che si è trattato semplicemente di un acceso alterco verbale col direttore, dovuto alla concitazione del momento, nel corso del quale entrambi si sono vicendevolmeente insultati ad alta voce».

Vaciago racconta lo scontro con Allegri: «Direttore di merda! Scrivi la verità, non le marchette della società»

È il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, il giornalista con cui Allegri avrebbe avuto un duro scontro verbale “nella pancia” dell’Olimpico al termine della finale (vinta) di Coppa Italia. Vaciago sul sito del suo giornale racconta l’accaduto accennato da Repubblica.

Allegri ha sfogato la sua rabbia su Guido Vaciago

Scrive il direttore di Tuttosport:

Nel ventre dell’Olimpico il suo allenatore sfoga tutta la sua rabbia per i corridoi della stadio vestito a festa per la finale. Ed è proprio nel corridoio che corre lungo l’enorme sala stampa che ho, diciamo, “incrociato” Allegri. Prima che il fatto diventi caso, con le conseguenti distorsioni social, offro il mio racconto dello sgradevole accaduto.

Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all’ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me. «Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società». A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale» e altre amenità del repertorio della rissa da bar.

Intanto Gabriella Ravizzotti dell’ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A lo trattenevano, riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa. Tutto qua: spiace per chi si aspettava qualcosa di più cruento e spiace per la maleducazione di chi, soprattutto in pubblico, dovrebbe tenere altro contegno.

Vaciago su Twitter (X) risponde poi ad un utente e conferma anche che con Allegri c’è stato “uno strattone e uno spintone”.

Ciao Fabio, è stata maleducata, non selvaggia e di fisico c’è stato uno strattone e uno spintone. Sgradevoli le minacce, quelle non dovrebbero mai esserci in un confronto che può essere anche acceso.

Grazie comunque. Qui ho ricostruito i fattihttps://t.co/qs5MUkJuH8 — Guido Vaciago (@guido_vaciago) May 16, 2024

