Jacobs, sul nuovo coach Reider le ombre di doping e molestie (Corsera)

La federazione britannica lo allontanò per una «relazione impropria» con una 18enne, ai Mondiali gli è stato rifiutato il pass

Jacobs cambia allenatore ma sul nuovo coach – Rana Reider – circolano racconti e fatti non edificanti. Li riporta il Corriere della Sera.

Nel 2015 la federazione britannica lo allontanò per una «relazione impropria» con una 18enne scoperta durante i Mondiali juniores.

Lo scorso anno il quotidiano londinese The Times ha dedicato al Tumbleweed Track Club un reportage durissimo intitolato «La fabbrica delle medaglie inquinata dal doping e dagli abusi» in cui si citava, tra gli altri, il caso una delle pupille di Reider, Blessing Okagbare, squalificata per 11 anni per positività multiple.

Nel 2022 World Athletics rifiutò il pass per i Mondiali di Eugene al tecnico che cercò comunque di entrare nell’area di riscaldamento. Bloccato dalla polizia venne diffidato formalmente — pena l’arresto — ad avvicinarsi all’area.

Dopo essersi visto nuovamente negato l’accredito per i Mondiali di Budapest, Reider ha ammesso agli ispettori dell’Us Center for SafeSport – stando alla dichiarazioni dello studio legale Griffen e Stephens – di aver avuto «una relazione romantica consensuale con un’atleta maggiorenne». A maggio l’organo di garanzia l’ha messo in prova per un anno (fino al 2024) imponendogli un corso riabilitativo online di etica dello sport. World Athletics si riserva di decidere se accreditare o meno in futuro per le competizioni internazionali il nuovo allenatore di Jacobs.

