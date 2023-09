Jacobs: «Sono felice di annunciare che il mio nuovo allenatore è Rana Reider»

«Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come De Grasse, Bromell, Sani-Brown e Bracy»

Marcell Jacobs ha già scelto il suo nuovo allenatore. Dopo aver chiuso il sodalizio con Paolo Camossi, il velocista italiano ha scelto Rana Reider, già coach della nazionale americana e allenatore di Marvin Bracy e Trayvon Bromell.

Le parole di Marcell Jacobs a Adn Kronos:

«Sono felice di annunciare che il mio nuovo allenatore è Rana Reider. Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perché i mesi che mi separano da Parigi 2024 non sono molti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica. Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani-Brown e Marvin Bracy! Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alle Olimpiadi di Parigi».

Jacobs si allontana quindi da Roma e dall’Italia e vola alla volta degli States.

«Ringrazio la Fidal, il Coni e le Fiamme Oro per avermi dato piena fiducia anche in questa occasione. Cambiare a volte è necessario. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni contribuendo al raggiungimento di risultati eccezionali, in particolare Coach Camossi. A Roma mi sono trovato benissimo, sostenuto dal calore straordinario dei romani. Adesso, mi impegnerò al massimo, come sempre, per tornare a dare agli italiani le emozioni che hanno vissuto a Tokyo 2020», ha concluso l’italiano.

Le motivazioni della separazione tra Jacobs e Camossi le ha date il Corriere della Sera qualche giorno fa:

“Il divorzio, maturato negli ultimi mesi, sarebbe stato provocato da forti divergenze sul piano tecnico e personale già emerse lo scorso anno e da una tendenza di Camossi ad occupare spazi (manageriali?) più ampi di quelli dell’allenamento. Le ultime due stagioni sono state difficili per la sequenza di infortuni che hanno colpito il campione ma anche le difficoltà della coppia (e dell’intero clan Jacobs) di condividere serenamente i problemi con la federazione e l’esterno”.

