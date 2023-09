Il Real Madrid abbatte all’ultimo secondo il muro dell’Union Berlin e di Bonucci: 1-0

Ci pensa Bellingham al minuto 94. Due pali per i blancos. Grande prova difensiva dei tedeschi e di Bonucci

Cui ha messo 94 minuti il Real Madrid ad abbattere il muro dell’Union Berlin, all’esordio assoluto in Champions, protagonista di una grande partita difensiva. Il Madrid ha segnato all’ultimo secondo ovviamente con Bellingham. Le due squadre sono nel girone del Napoli. La prossima partita il Madrid sarà a Napoli (il 3 ottobre).

Si è giocato a una porta sola per tutta la partita ma la squadra di Ancelotti per 94 minuti non è riuscita a superare la difesa preparata dallo svizzero Fischer. Difesa che ha avuto in Bonucci (in campo 80 minuti) e Leite i due cardini. Ottima la prova dell’ex juventino che in più occasioni è stato fondamentale per i tedeschi: ha spazzato situazioni pericolose.

Nel primo tempo il Madrid non è quasi mai stato pericoloso pur avendo il predominio della partita. Nel secondo tempo i blancos hanno colpito due pali, uno con Rodrygo e l’altro con Joselu su colpo di testa. Ma i tedeschi si sono giustamente asserragliati in area e non hanno mai concesso spazi. Nel finale, occasioni per Joselu e Rodrygo ma il muro tedesco ha resistito, almeno fino all’ultimo minuto. Tiro di Valverde, carambola e gol di Bellingham.

Nella ripresa, Ancelotti ha provato con i cambi. Ha mandato in campo Valverde, Kroos, Fran Garcia e poi anche Brahim Diaz che ha dato sprint ai padroni di casa.

ilnapolista © riproduzione riservata