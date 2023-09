Haaland: «Guardiola dice sempre la verità in faccia, non è sempre piacevole, ma ti fa crescere»

Dopo anni di duelli tra Messi e Ronaldo, siamo ora nell’era di Haaland contro Mbappé?

«Questo è quello che pensano tutti. Ma attenzione, bisogna sottolineare quanto Messi e Cristiano abbiano fatto cose incredibili. Va anche ricordato che lo fanno sempre, perché anche se invecchiano, ovviamente, rimangono giocatori fantastici. Mi sento privilegiato di aver potuto osservare due campioni straordinari come loro. Ma, tornando alla tua domanda, non parlo mai di me contro altri giocatori, non è il mio modo di essere o di vedere le cose. Mi concentro su me stesso, cerco solo di essere migliore ogni giorno, continuare a divertirmi in quello che faccio ed essere la migliore versione di me stesso».